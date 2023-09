Patricia Manterola recuerda el momento en que Sergio Mayer la sacó de Garibaldi

Sin duda alguna Garibaldi ha sido una de las bandas musicales mexicanas más reconocidas de los años 80′s, iniciando con la idea de un grupo formado por 4 hombres y 4 mujeres, lo cual cautivó de manera inmediata al público.

Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, los integrantes de esta banda musical se han ido modificando y es ahora cuando Paty Manterola, miembro original de la banda reveló ante los medios de comunicación que Sergio Mayer fue la persona que la sacó de esta agrupación.

“Sergio decidió en su momento, porque él se autonombró el manager del grupo, Sergio decidió que fueran saliendo los integrantes y él fue armando un grupo nuevo, un Garibaldi nuevo”, afirmó.

“Después fueron sucediendo cosas que ustedes se fueron enterando, fueron pasando diferentes cosas, nos fueron sacando a algunos de este reencuentro y al final surgió esto, GB5″, dijo agregando además que los miembros originales nunca buscaron excluirlo para su reencuentro.

“¿Cómo no lo vamos a invitar si él era parte de este reencuentro desde un principio? Pero a ustedes les consta que Sergio cuando nos invitó 90′s Pop Tour, este reencuentro era parte de esto y es parte muy importante de la historia de Garibaldi, después han surgido algunas cosas, no me gusta la polémica, no me gusta hablar mal de nadie, no me gusta balconear a nadie, y lo único que nosotros hemos hecho es querer trabajar en algo, que la gente pidió a los originales”.

Por otro lado, la cantante confesó que no tiene ningún rencor en contra de Sergio por lo que no busca vengarse de él y que realmente no se pensó en excluir a nadie ya que se trataba de un reencuentro con todos.

“Realmente aquí no hay conflictos, no hay por qué perdonar a nadie, al contrario, es vivir en presente y el futuro no está escrito, yo siempre dejo que la vida me sorprenda con bendiciones”.