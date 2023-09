Tras batallar con su peso, Angélica Vale revela cómo logro bajar unos kilos

No es un secreto que Angélica Vale es una de las celebridades que siempre ha tenido una lucha constante con su peso.

Angélica Valle cuenta con su estrella en Hollywood

Sin embargo en los últimos meses la actriz de 47 años ha tenido un drástico cambio físico. Fue durante las 100 representaciones de Vaselina, puesta en escena en la que participa, que la actriz fue cuestionada sobre el método que utilizó para bajar de peso.

¿Qué método utilizó Angélica Vale para perder peso?

Aunque la actriz no específico bien el tratamiento que ha realizado, dijo sentirse satisfecha, después de una lucha que ha tenido por años para lograr verse delgada.

“La dieta ya la traía hace años y nada me hacía nada, creo que ya más bien mi doctor por fin le atinó al tratamiento hormonal que venía yo pidiendo hace nueve años”, explicó Vale.

Además detalló que por más dietas que hiciera ningún método le funcionaba, “con mis hijos me dieron hormonas y eso me hizo subir… Si me lo hubiera comido pues cierras el pico y adelgazas, pero aquí no era eso. Yo comía tres lechugas y no bajaba un kilo y decía por qué, qué es esto, esto está rarísimo…Fueron 9 años de buscar y buscar hasta que ya creo que lo logré”, dijo sincerándose la hija de Angélica María.