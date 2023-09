Joe Manganiello fotografiado con su nueva novia, 2 meses después de su separación de Sofía Vergara

Sofía Vergara La actriz envió una gran indirecta a su ex con este video en bikini (@sofiavergara / @joemanganiello/Instagram)

Todo parece indicar que Joe Manganiello y Sofía Vergara pasaron por completo la página de su relación. La actriz colombiana disfruta de su soltería con salidas nocturnas y viajes a la playa. Mientras que el actor de 46 años ya estaría en una relación. Paparazzis lo fotografiaron mientras salía del gimnasio con su supuesta novia, una actriz que es 13 años menor que él.

Manganiello está en el foco de los medios por lo rápido que ya encuentra una sustituta de Sofía Vergara. La muer en cuestión es Caitlin O’Connor, una actriz de 33 años, que es reconocida por papeles en series como ‘Two and a Half Men’ o ‘Tosh.0′.

También te puede interesar: Publican nuevas fotos de Sofía Vergara protagonizando serie de Netflix

El sitio web de Infobae, añade que también es conocida por sus trabajos como el de Dyan Cannon en la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty de HBO. Actuó también en películas como 7 Lives Exposed, Electric Love y American Satan.

El portal mencionado se hace eco de unas imágenes publicadas originalmente por Page Six. En las fotos aparece Joe Manganiello caminando junto a la actriz después de una intensa jornada de ejercicios en el Gold’s Gym, situado en California.

Joe Manganiello y Caitlin O Connor

Caitlin tiene 33 años, cuestión que llama la atención en Hollywood, ya que la actriz es 13 años menor que Joe.

¿Cómo terminaron Joe y Sofía?

Joe Manganiello y Sofía Vergara estuvieron casados durante siete años. La relación, al parecer, terminó en buenos términos. De hecho, los medios internacionales reseñan que la única disputa entre ambos era la custodia de su perrita ‘Bubbles’ que quedó en manos del actor de 46 años.