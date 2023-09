¡Lo contó todo! Paty Manterola confiesa las diferencias que tiene con Sergio Mayer

Vuelve Garibaldi y ahora con el nombre de GB5, lo que tiene muy contentos a todos sus fanáticos. En esta oportunidad el reencuentro no estará completo porque Sergio Mayer no fue tomado en cuenta para integrar nuevamente la banda.

Todo indica que la disputa del cuarto lugar en La Casa de los Famosos 3, no causó mucha alegría a algunos y el no tomarlo en cuenta en esta unión, al parecer no causó muy buenos comentarios. El caso de Patricia Manterola explicó lo siguiente:

“¿Cómo no lo vamos a invitar? si él era parte de este reencuentro desde un principio pero a ustedes les consta que Sergio cuando nos invitó 90′s Pop Tour este reencuentro era parte de esto y es parte muy importante de la historia de Garibaldi”, agregó la cantante.

¿Surgieron problemas?

“Sergio decidió en su momento, porque él se autonombró el manager del grupo, Sergio decidió que fueran saliendo los integrantes y él fue armando un grupo nuevo, un Garibaldi nuevo”, relató Paty Manterola.

Además en medio de las críticas relacionadas hacia Mayer expresó: “No me gusta la polémica, no me gusta hablar mal de nadie, no me gusta balconear a nadie, y lo único que nosotros hemos hecho es querer trabajar en algo, que la gente pidió a los originales” dijo.

La artista también dejó claro que en el pasado, fue Sergio Mayer el encargado de sacar a algunos integrantes del grupo, incluyéndola a ella, haciendo un nuevo ‘Garibaldi’.

No hay diferencias

A la famosa se le preguntó si existe alguna enemistad con Sergio Mayer y agregó: “Realmente aquí no hay conflictos, no hay por qué perdonar a nadie, al contrario, es vivir en el presente y el futuro no está escrito, yo siempre dejo que la vida me sorprenda con bendiciones” aseguró Paty Manterola a los medios de comunicación en el lanzamiento de ‘Casados’ a Primera Vista.