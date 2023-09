Depeche Mode llegó a México: fans alistan tributo a Andy Fletcher durante los conciertos

Dave Gahan y Martin Gore han llegado a México. (Frazer Harrison/Getty Images for Live Nation)

Depeche Mode sorprendió a su llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, al hacerlo de la manera más sencilla: salieron como cualquier persona de la sala comercial y caminaron a su vehículo -a paso lento- con un grupo reducido de seguridad.

Circulan varios videos que captaron a Dave Gahan y Martin Gore en su paso por el aeropuerto. El icónico vocalista pasó sin detenerse ante los saludos de sus seguidores; mientras, Martin Gore se detuvo para firmar algunos objetos de los fans.

Depeche Mode está de vuelta en México tras cinco años de ausencia y lo hace cargado de nostalgia y un nuevo disco bajo el brazo: Momento Mori.

Fue en 2018 cuando la legendaria banda británica estuvo en Autódromo Hermanos Rodríguez como parte de su gira Global Spirit Tour.

“Bueno, sí me gusta ir a México, siempre nos divertimos allí y los espectáculos son siempre increíbles. Además, el público (mexicano) nunca nos ha decepcionado, es decir, la venta de los boletos está volando increíble por allá. Sí, bueno, como he dicho, el ambiente de los conciertos allá siempre es especial, estamos deseando ir para allá y experimentarlo de nuevo”, compartió hace unos meses Martin Gore en entrevista con Publimetro.

Dave Gahan y Martin Gore han llegado a México. (Frazer Harrison/Getty Images for Live Nation)

Documental en México

El músico Carlos García informó que Depeche Mode le encomendó al director Fernando Frías hacer un documental sobre los conciertos en México. También el guionista y productor mexicano, galardonado con el Premio Ariel, filmará aspectos de la cultura de la muerte y sobre algunos mexicanos relacionados a la historia de la música electrónica.

También puede interesarte: Conoce a todos los nominados al Latin Grammy 2023

Iniciativa para Andy Fletcher

En redes sociales se convoca a realizar un momento especial para el músico que murió en 2022. Durante los tres conciertos de Depeche Mode en la Ciudad de México, los fans y el grupo quieren rendirle un tributo especial a Andy Fletcher, y están pidiendo que durante algunas canciones: Ghosts Again y World In My Eyes, cuando Dave Gahan haga una señal con sus manos, levanten estas imágenes que vienen en el siguiente link, para recordar y honrar su memoria en el grupo.

Piden imprimir algunas de las fotografías y usarlas en Word in my eyes que era la favorita de Andy Fletcher para rendirle un especial tributo.

Fans mexicanos proponen un tributo especial para Andy Fletcher. (Foto: Cortesía.)

Fans mexicanos proponen un tributo especial para Andy Fletcher. (Foto: Cortesía.)

Setlist de Depeche Mode

Se espera que el concierto dure aproximadamente dos horas 15 minutos. La lista incluye 23 canciones.

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

“Walking On My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

My Favourite Stranger

Home

Soul With Me

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World In My Eyes (dedicado a Andy Fletcher)

Wrong

Stripped

John The Revelator

Enjoy The Silence

Encore: Waiting For The Night, Just Can’t Get Enough, Never Let Me Down Again y Personal Jesus.

Momento Mori

En 2022 y para sorpresa de todos, murió a los 60 años Andy Fletcher, tecladista y fundador de Depeche Mode que fue pieza clave para el éxito de la banda.

México es un país que rinde culto a la muerte y Depeche Mode lo sabe, por eso el Momento Mr cobrará un nuevo sentido en tierras mexicanas.