“El jefe de la banda se quitó la máscara y me dijo soy tu fan”, Bosé relata el asalto en su casa

Hace un mes Miguel Bosé vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando un comando armado entró a su casa de la Ciudad de México, mientras él estaba adentro con sus hijos.

Miguel Bosé Foto: Especial

Ahora, el cantante relató su experiencia en el programa español El Hormiguero, que es conducido por Pablo Motos.

“Estábamos dormidos en mi casa y de repente me despierta alguien. Miro, veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande”, recordó.

Además, Bosé recalcó que en ningún momento hubo violencia física contra ninguno de ellos. El cantante también relató que pidió a los ladrones a que no separaran a sus hijos, por lo que los ailaron junto con la trabajadora del hogar. Miguel contó que les ataron y les cubrieron para que no pudieran ver. Mientras tanto, el artista acompañó a los ladrones para abrirles las cajas fuertes.

Ladrones le piden una selfie a Miguel Bosé

El intérprete español también hizo referencia que los ladrones no sabían de quién era la casa, “en un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: ‘Chavos, es Miguel Bosé’. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió un selfie”.

A pesar de los momentos complicado, Bosé “reconoció la labor de los ladrones” ya que supieron tranquilizar a sus hijos, diciendo que no les pacería nada ni a ellos ni a su padre. “Antes de irse desató a Tadeo y le dijo que en media hora se terminara de soltar y que después desatare al resto, pero que no dijera nada”.

Finalmente, Bosé describió esta vivencia como un suceso “para olvidar lo antes posible”.