La razón por la que Christopher Uckermann ya no ve películas de terror Instagram: @christophervuckermann

El cantante y compositor musical Christopher Uckermann, ha destacado en el mundo del espectáculo gracias a su talento y la manera en que se ajusta a cada personaje o escenario, una de las participaciones que lo llevó a la fama fue en la telenovela juvenil ‘Rebelde’, en donde interpreta a ‘Diego’, un joven adinerado y pretencioso que siempre consigue lo que quiere.

Y ahora, una vez más vuelve a ser mencionado tras el regreso de la banda musical a los escenarios, revelando algunas anécdotas de su vida, como el momento en que decidió dejar de ver películas de terror por una macabra experiencia que tuvo en una de las producciones de Netflix.

Le puede interesar:

¿Cuál es la enfermedad que padece Christopher Uckermann?

Christopher Uckermann comparte detalles del reencuentro de RBD, entrevista

Christopher Uckermann canta con una fan en el metro de Suecia, video

¿Qué fue lo que le ocurrió a Christopher Uckerman?

Durante una entrevista con Jordi Rosado, Christopher Uckermann reveló los motivos que lo llevaron a dejar de ver películas de terror en su casa. Sucede que el actor estuvo participando en ‘Diablero’, serie en la que le tocó encarnar a Ramiro Ventura, un sacerdote que busca la ayuda de un cazador de demonios con el objetivo de encontrar a una niña desaparecida.

Fue en ese momento, mientras se encontraba en el rodaje de la serie que el actor tuvo una experiencia paranormal, por lo que decidió dejar de ver ese tipo de películas que alimentaban su temor.

“He dejado de ver cine de terror… No la paso bien, lo sufro. Sí, sí, voy a dar algo de terror en el cine, en mi casa definitivamente no”, dijo. “Me pasaron cosas… Me enfermé del estómago… Hay emociones que mueves lo que aligera en el set es el humor negro, pero en realidad pues estás moviendo energías”, afirmó el actor durante la charla.

“Una vez estaba acostado en mi casa… De esos días que estás muy dormido, que parece que tu cerebro está activo, pero el cuerpo está dormido, pero tu consciente despierta y no puedes mover el cuerpo… Pero vi una monja parada ahí en la puerta… Eso lo vi como de reojo porque no podía voltear, pero sentí que era una monja que estaba ahí parada”, finalizó diciendo el famoso.