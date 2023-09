¿Cuál es la enfermedad que padece Christopher Uckermann?

Soy Rebelde Tour inicio hace unos días con el éxito y receptividad esperada, a pesar de que Anahí había sufrido hace poco una lesión en el tímpano, lo que hizo que quedará sin audición durante un tiempo, pero al parecer no solo ella ha tenido problemas en su salud, pues Christopher Uckermann recientemente también anunció un inconveniente con respecto a su salud que al parecer se intensificó debido a las largas jornadas que ha tenido durante la gira.

Le puede interesar: Anahí sufre incidente que la llevó de emergencia al hospital

Fue a través de redes sociales que el famoso dio a conocer un problema que tiene desde hace un tiempo, motivo por el cual se encontraba descansando, ya que no se ha sentido bien físicamente en los últimos días.

“Estoy muy emocionado por esta noche, les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes, ¡es más fuerte! Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí”, indicó, agregando además que esto se debe a un viejo padecimiento con el que vive desde hace algunos años.

“He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo, se me inflamó un poco y se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto (la garganta) lo tengo inflamado”, explicó.

De igual manera, afirmó que ya se encuentra en tratamiento médico y que esto suele verse mucho entre los artistas, aunque algunos prefieren mantener el problema fuera del conocimiento de sus fanáticos.

“Ya estoy tomando cosas para la tiroides, ha sido medio rudo. Para los que les ha pasado cosas con la tiroides es muy fuerte. Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro, pero un tour es duro”, dijo.