Manelyk González expone maltrato psicológico en ‘Acapulco Shore’

Manelyk González comenzó a posicionarse en la industria del entretenimiento a partir de su participación en el reality show ‘Acapulco Shore’, en el cual se mantuvo durante 7 temporadas, destacando como una de las mujeres más populares que integraban el elenco.

Pese a la fama y popularidad que otorgó este programa, la influencer ha revelado en más de una ocasión ciertos momentos que marcaron su participación, es por ello que recientemente señaló a la producción de ‘Acapulco Shore’ por maltrato psicológico.

¿Manelyk González sufrió maltrato psicológico en ‘Acapulco Shore’?

A través de una transmisión en vivo la participante del famoso programa realizó las polémicas confesiones, intentando evitar señalar a personas en específico, pero aseguró que luego de solicitar un aumento en su salario comenzó a recibir comentarios para quitarle valor a su trabajo en ‘Acapulco Shore’.

“Cuando yo empecé a querer dejar Acapulco Shore a mí me decían mucho: Manelyk, hay muchas, hay miles como tú, la próxima temporada te remplazamos y no con una, sino con 5, hay muchas. Eso es maltrato psicológico, digo no estoy acusando a nadie pero sí lo es. Yo decía: No pues sí, tiene que haber viejas así como yo, ¿qué hay de especial?, uno a veces no se valora y decía hago otra temporada o no cobro tanto”, dijo.

La creadora de contenido explicó que dejó de exigir a la producción por miedo a ser reemplazada por una nueva integrante en el elenco; sin embargo, comentó que poco después comenzó a dar mayor importancia a su trabajo, por lo cual habría puesto ciertas condiciones para seguir en el show.

“Me decían te podemos subir un tanto por ciento de lo que cobras porque como Manelyk hay muchas. Y decía: de que me suban una mie*** a no hacer nada, porque me van a remplazar, pero en el momento en el que dije: no es cierto, no hay una vieja que me iguale, no hay una como yo, me di mi lugar como persona y me di cuenta de lo que valgo fue cuando hicieron todo lo que yo quería”, señaló.