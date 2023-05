Manelyk González le replica a Capi Pérez sus motivos para no ir a “La Resolana”

El Capi Pérez estuvo recientemente como invitado en el programa radial “La Caminera”, donde confesó que Manelyk González ha cancelado su asistencia a su programa en cuatro oportunidades.

El conductor habló con Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, de lo bien que le estaba yendo a su programa “La Resolana”, a pesar de que siempre tenían invitados que le cancelaban.

Cuando Tania Rincón le pidió que revelara nombres y Capi Pérez se rehusó a hacerlo, Fran Hevia le sugirió que dijera el nombre de la persona que más le ha cancelado, entonces, junto a Fer Gay, que también participa en este proyecto, respondieron que Manelyk González ha sido la famosa que más veces les había cancelado, incluso en el mismo día de la transmisión.

El Capi Pérez compartió que Manelyk González le había cancelado 4 veces su participación en “La Resolana”, motivo por el cual tomaron la decisión de ya no invitarla, aunque la quisieran mucho.

Entonces, la ex participante de Acapulco Shore aprovechó la oportunidad para compartir en un vídeo sus felicitaciones a las madres en su día y una contundente respuesta al conductor.

“Número uno y lo más importante felicidades a todas las mamás y todas la mamashitas, número dos yo no sé para qué me invitas a podcast o me invitan a programas o que esté en algún lado, si por lo menos. dos veces a la semana. alguna persona está hablando de mí en un podcast”, expresó Manelyk González.

Y concluyó del siguiente modo: “O sea, que más ya que más voy a decir si todas están hablando de mí, invítenlos a ellos que hablen de mí, o sea, para que me quieren a mí, yo tengo muchas cosas que hacer”.