Se filtra lista de artistas estafados por Manolo N, además de Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos compartió hace un par de días un comunicado donde anunciaba la detención de Manolo N, quien lo habría estafado por la cantidad de 600 mil pesos.

Las autoridades de Acapulco finalmente pudieron capturar a Manolo N por el cargo de fraude, ya que según lo que denunció el ‘Diamante Negro’, el sujeto no le pagó por su participación en el carnaval de Yucatán.

¡En modo Sherlock Holmes! Detienen a presunto estafador gracias a Roberto Palazuelos



Roberto Palazuelos dijo que gracias a su cooperación lograron detener a Manolo, supuesto estafador que defraudó a Gretell Valdez y más. https://t.co/Jm5JiUVBQL pic.twitter.com/xGaWtvAVtD — Tele Saltillo (@TeleSaltillo) September 20, 2023

Sin embargo, Roberto Palazuelos no habría sido el único al que estafó Manolo N, puesto que el sujeto frecuentaba las instalaciones de Televisa y conocía a varios famosos.

También te puede interesar:

Roberto Palazuelos aclara rumores sobre su relación con exnovia de Luis Miguel

Gomita pierde el pudor y estampa un enorme beso a Roberto Palazuelos durante una transmisión en vivo

Roberto Palazuelos entre el Hotel VIP, Luis Miguel y el secreto mejor guardado

¿Cuál son los otros famosos que estafó Manolo N?

“El presunto, Manolo “N” si fue detenido ayer, no fue nada fácil, me tardé un chorro de tiempo, fueron casi 4 años, se me cruzó el Covid para integrar la carpeta, entonces se complicó”, detalló Roberto Palazuelos en el comunicado que compartió.

Gracias a Nassar abogados al Lic Nader y a Mauricio Palazuelos pic.twitter.com/nJ0zhIY842 — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) September 19, 2023

Y agregó: “Manolo andaba ahí en Televisa, y andaba ahí con artista, y te conseguía comerciales. Un día lo puse ahí a negociarme un Carnaval en Progreso, y él muy vivo en vez de dar mis cuentas, dio las de una compañía de él”.

Entre los famosos que presuntamente también fueron estafados por Manolo N, se encuentran: Jorge Van Rankin, Ariadne Díaz, Grettell Valdez, Michelle Vieth, Vanessa Huppenkothen, Gustavo Loza.

No obstante, hasta los momentos ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto para saber sí lo denunciarán también. Por otro lado, Roberto Palazuelos explicó que, si el hombre accede a devolverle los 600 mil pesos, puede salir en libertad.

Pero si Manolo N decide ir a juicio, podría pagar una condena de entre 8 y 10 años de prisión, que podrían ser más si otras personas que fueron estafadas por él deciden demandarlo también.