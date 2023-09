¿Quiere Lucerito Mijares que sus padres se den otra oportunidad?

Lucerito Mijares no descarta la ilusión de que sus padres puedan ser felices juntos nuevamente, aunque confiesa que la decisión es de ellos. Todo es una suposición ya que ambos terminaron sus respectivas relaciones amorosas. Otro punto es que para nadie es un secreto que Lucero y Mijares mantienen una química especial en el escenario y al respecto su hija expresó:

“Me encanta que se lleven tan bonito porque justamente a los hijos nos hace muy bien, y que no tengan estas limitaciones de: ‘No puedes ver a tu papá’, o, ‘No puedes ver a tu mamá’, o, ‘Un fin de semana me toca a mí y el otro a ti’. Siento que no hay estas limitaciones que me parece algo irreal porque creo que muy pocas parejas, que yo he visto, se llevan así de bien y son así de amigos”, dijo Lucerito, quien hasta bromeó con el hecho de tener dos casas: “Estas dos casas no me van nada mal”.

La joven artista también indicó que estaba muy pequeña cuando se dio la separación de sus padres: “Obviamente yo no me acuerdo de casi nada porque era muy chiquita, creo que tenía como seis años, entonces no me acuerdo de mucho y afortunadamente mi hermano y yo nunca vimos alguna pelea, obviamente las hubieron porque en todas las parejas las hay, pero nunca nos tocó” dijo la cantante quien recordó cómo había sido el proceso de crecer con padres separados.

Por lo pronto la expareja se la lleva de maravilla en el escenario y siguen regalando música a México y Estados Unidos. Juntos comparten el crecimiento de sus hijos y los logros que han alcanzado a tan corta edad, como es el caso de Lucerito.