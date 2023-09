Carolina Herrera genera controversia al criticar duramente a los influencers

La renombrada diseñadora venezolana Carolina Herrera ha causado revuelo en las redes sociales tras realizar fuertes críticas hacia los influencers en una reciente entrevista.

Herrera, reconocida por sus icónicos diseños, se convirtió en tema de conversación luego de que sus declaraciones se viralizaran en distintas plataformas digitales.

Herrera es una figura influyente en la industria de la moda, y su opinión sobre el papel de los influencers ha generado gran interés. Durante un conversatorio en un evento de la Semana de la Moda en Nueva York, la diseñadora abordó el tema de las tendencias actuales y las perspectivas para el próximo año.

Hablando tantos idiomas, decidió hablar con la verdad. Carolina Herrera 💯pic.twitter.com/No52zMdTni — Madeca (@MadecaPalacios) September 15, 2023

Sin embargo, fueron sus comentarios acerca de los influencers lo que capturó la atención de la audiencia.

“Los influencers a mí me parece que son muy importantes, no los entiendo mucho y te voy a explicar por qué, ellos no tienen estilo, ellos se ponen lo que les den para el show de ese momento. Los influencers para mí no son el estilo de la moda, es el estilo del dinero”, concluyó contundentemente la venezolana.

Estas declaraciones de Carolina Herrera han generado un intenso debate en las redes sociales y entre los seguidores de la moda. Algunos apoyan su punto de vista, argumentando que los influencers están más enfocados en aspectos comerciales y monetarios que en la autenticidad y la creatividad. Consideran que su influencia puede ser superficial y efímera.

No obstante, otros defienden a los influencers, resaltando su capacidad para generar tendencias y conectarse con el público. Argumentan que su popularidad y alcance en las redes sociales demuestran su influencia en la industria de la moda y en los gustos de las personas.

Reacciones en Redes Sociales

Entre los comentarios más destacados resaltan: