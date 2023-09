Nicola Porcella enfrenta problemas legales en México

Nicola Porcella dio un giro distinto a su carrera luego de participar en ‘La casa de los Famosos México’, programa en el que consiguió el segundo lugar, como resultado las propuestas laborales se han incrementado; sin embrago, todo parece indicar que estaría atravesando por una etapa complicada.

El exfutbolista peruano se robó el cariño de miles de televidentes mexicanos, por lo cual comenzó a recibir ofertas para protagonizar algunas producciones de Televisa, pero ciertos problemas legales pondrían en riesgo sus planes a futuro.

Nicola Porcella enfrenta problemas legales

A través de una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, Porcella confesó que luego de acudir al Instituto Nacional del Derecho de Autor se percató que su nombre había sido registrado como una marca, lo cual dejó como resultado una serie de problemas legales, mismos que planea que sean resueltos con ayuda de su equipo legal.

“Están registrando mi nombre. Ahorita tengo que mandar a un abogado para que, por favor, no registren mi nombre. Mil cosas están pasando. Están registrando mi nombre como una marca. Entonces, no soy yo. Me están llegando muchos papeles, y no soy yo”, detalló.

Pese a que el influencer no tiene claro lo que sucederá con sus proyectos profesionales y su estancia en México, aprovechó un momento para hablar de las enemistades que han creado con los integrantes del ‘team infierno’, ya que cada uno emprende un camino en solitario.

“Me apoya muchísima gente, pero hay mucha gente tirando hate por temas del Team Infierno. El team Infierno ha sido una etapa muy bonita de mi vida, pero ahora cada uno está haciendo su carrera distinta. Yo creo que cada uno estamos creciendo solos. Entonces no le tiren hate a nadie. La verdad es que nos llevamos todos súper bien. Yo los quiero mucho”, dijo.

Nicola Porcella revela que le negaron nacionalidad mexicana

Ante las ofertas que han surgido, Nicola Porcella fue cuestionado por un grupo de reporteros sobre sus planes a futuro, por lo cual reveló que estaba buscando la nacionalidad mexicana, pero que fue negada por las autoridades correspondientes.

“Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces ya estaba viendo el tema, me dijeron que tres no puedo, yo quería nacionalizarme por todos los temas, pero ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso, de repente tengo que abandonar una porque tengo dos nacionalidades, la peruana y la italiana”, señaló.

El integrante del ‘team inferno’ se mostró orgulloso de ser peruano, no obstante, actualmente está agradecido por el amor y apoyo que le han brindado en México, puesto que el proyecto que tuvo en el país le dio un nuevo aire a su carrera, por lo cual sigue buscando opciones para el trámite de la nacionalidad.