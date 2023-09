Erika Buenfil confiesa adicción que sufrió su hijo Nicolás

Erika Buenfil y su hijo han demostrado que tienen una de las relaciones más estrechas, ambos suelen apoyarse para la creación de contenido, especialmente en TikTok, red social que fue testigo de la confesión que realizó Nicolás sobre su adicción a los cigarros electrónicos.

El hijo de la famosa actriz compartió a través de sus cuentas oficiales el proceso por el que se encontraba atravesando porque después de dos años decidió dejar de fumar vape, en especial porque comenzó a presentar problemas en su estado de salud.

“Esto no es una cosa que me enorgullezca ni mucho menos, en realidad me da pena y coraje. Ya llevo dos años y medio fumando vape. Hace seis días decidí dejarlo porque ya estaba afectando mi salud, ya era un tema serio, en especial con las encías que se me empezaron a chin***”, confesó el joven.

Erika Buenfil y su hijo, Nicolás, tienen una relación muy estrecha y especial | (Instagram: @erikabuenfil50)

Erika Buenfil habla de adicción de su hijo Nicolás

Las declaraciones de Nicolás causaron conmoción en redes sociales, por lo cual Buenfil fue cuestionada sobre las afectaciones que notó en la salud de su hijo, quien habría cumplido más de un mes sin fumar desde un cigarrillo electrónico.

“Ya no me gustaba porque le quitaba el hambre, le quitaba energía. Iba a la bici con amigos o a esquiar y llegaba muerto. Y le dije tienes 18 años. Era como una falta de aire”, señaló la actriz.

Por otra parte, Nicolás habló de los síntomas de abstinencia que presentó, entre ellos fiebre y una gripa muy agresiva por el cambio repentino que presentó en su sistema; sin embargo, aseguró que intenta mantenerse optimista para no recaer.

“Estos días no he sentido ganas de darle. Más que nada tener fortaleza, fuerza mentalmente para no agarrarlo porque puedes tener el riesgo de volver a caer y seguir en el vicio”, señaló el hijo de la intérprete.