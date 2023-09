José Manuel Figueroa no se deja y va en contra de Alicia Machado

José Manuel Figueroa no piensa quedarse callado tras las acusaciones que ha formulado Alicia Machado en su contra y expresó: “Ella se puso muy celosa, se molestó conmigo, me dio un golpe, una cachetada bien puesta, pensaba que estaba hablando con chicas y se puso agresiva, difícil. Creo que ella tiene otra versión y yo también tengo otra, en la cual ella se puso extremadamente molesta, porque me dijo que cómo era posible que pudiera posar con sus amistades y las mías y al día siguiente echarla de la casa”, agregó.

Todo esto debido a que la ex Miss Universo señaló de haber recibido agresión del compositor mexicano durante su noviazgo.

En medio de toda la polémica, Figueroa aclaró que en ningún momento amenazó a la venezolana como ella misma alega.

“Si alguien tiene el poder de amenazar a alguien, es ella, sabemos con quién estuvo o con quién tiene relaciones, lo altamente peligroso que es declarar ese tipo de situaciones, mientras el señor está sirviendo una condena “, agregó.

Ante las acusaciones, el artista le pidió a la modelo que hiciera una denuncia formal para que ambas partes pudieran defender su verdad, pero según Alicia Machado tiene en este momento una agenda muy apretada y no puede estar al pendiente de este proceso legal.

Al conocer los detalles de la entrevista de Figueroa en ‘El Gordo y la Flaca’, los internautas dijeron:

“Un caballero con toda la extensión de la palabra de una mujer no se habla pero él tiene derecho a defenderse y dio la cara como todo un hombre el señorón Figueroa como su padre muy respetuoso, un caballero no tiene memoria pero tiene el derecho a defenderse, Bendiciones”.

“Alicia dice la verdad, le creo 100%”, “No le creo nada a esa vieja .porque no denunció a su decidido tiempo. Lo que busca es dinero no entiendo porque las leyes se prestan para pleitos de faldas”.

“Yo si le creo a Alicia, y Ninel lo confirmó con lo que le dijo a Alicia. Esa cara de patán no se la quita nadie”, son algunos de los comentarios en redes sociales.