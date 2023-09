¿Jorge Salinas, enfermo? Elizabeth Álvarez cuenta todo sobre la salud de su esposo

Elizabeth Salinas celebró recientemente sus 46 años al mejor estilo de “Barbie” y por supuesto no podía hacerlo sin tener a “Ken” a su lado: el actor Jorge Salinas, por lo que no dudó en compartir con sus seguidores un momento familiar feliz, pero esto se vio empañado en Instagram cuando la caja de comentarios se llenó de críticas y no de felicitaciones.

En esta oportunidad los dardos venenosos no estaban dirigidos con fuerza hacia ella, sino hacia Salinas, ya que lucía más delgado, algo que tomó por sorpresa a algunos y preocupó a otros. Muchos afirmaron que su estado “desmejorado” se debía a ella: “Hija te acabaste a ese hombre “, y “Tan bueno que estaba, ‘Jesucrista’ vencedora”, le escribieron, pero optaron por ignorar.

Sin embargo, este lunes 25 de septiembre el programa Hoy entrevistó a Elizabeth para conocer su opinión sobre el estado de salud de Salinas, pero ella dio una respuesta digna de una dama: “Creo que la belleza es de quien la mira. Yo amo a mi esposo, me parece guapísimo y siento que es un actor increíble. Creo que Jorge es uno de los mejores actores de este país (México), y si está guapo o no, pues ya es a consideración del público y la gente. Es un galanazo espectacular”.

El artista de 55 años ha recibido duras críticas: “Pobre Ken cayó en las drogas”, “La nutrióloga lo acabó”, “Parece el abuelo de Barbie”, “La cara de Jorge bien demacrado” y " Totalmente 😮 sorprendida gente quedé sin oxígeno de verlo. No veo el tipazo galán de las telenovelas”, le manifestaron los haters.

Ante estos ataques, Andrea Legarreta no dudó en apoyarlo y pronunciarse: “No hay que estar opinando de los cuerpos de alguien, o sea, ve el tuyo, opina del tuyo, destruye el tuyo, cuida el tuyo; lo que suceda con los demás es su bronca”.

Y este mensaje fue respaldado también por Galilea Montijo: “Es que llegas a cierta edad en la que ya lo haces por salud. ¡Dejen ya las críticas por el físico! Cuando eres papá, eres mamá, hasta lo haces por los hijos porque quieres durarles más en el ciclo de la vida, peor la verdad es que hay que cuidarse”.

A Jorge también lo defendieron sus seguidores, quienes manifestaron en las redes sociales: “señoras y señores se llama vejez. El hombre disfrutando a gusto sin retoques, sin bótox y ustedes atados”, “Los años no pasan en balde”, “Los artistas van a tener que poner privado los mensajes porque la gente anda muy indecente y llenos de odio al prójimo”, y “Si Jorge hubiera subido de peso ahí también estuvieran chingando🙄🙄”.

Por ahora la pareja solo está preocupada en pasa más tiempo en familia y están planificando cómo celebrar su aniversario de boda número 12, pues suelen festejarlo con un viaje sin sus dos niños. En esta oportunidad no podrán por sus compromisos actorales, mas están pensando en hacer una cena en casa o afuera.