Ya es mexicana: Adele y su reacción tras conocer la historia de los peluches del Dr. Simi

Adele se encargó de presumir en redes sociales todos los peluches del Dr. Simi que ha recibido durante las presentaciones que ha tenido en Las Vegas, y ahora fue más allá al hablar nuevamente de estos icónicos muñecos que se han hecho reconocidos por aparecer en los conciertos de distintos famosos.

El pasado sábado 23 de septiembre, la intérprete de ‘Rolling in the Depp’ preguntó al público si había alguien de México que llevara un Dr. Simi Adele y que en caso de ser así lo lanzaran para recibirlo con mucho amor dicho gesto mexicano.

Son muchos los cantantes que han recibido el detalle de un Dr. Simi como es el caso de Coldplay, The Killers, The Killers, Gorillaz, Dua Lipa y Lady Gaga, quien incluso fue golpeada en la cara con uno de ellos.

Adele y su reacción sobre a historia de los muñecos del Dr. Simi

Los peluches del Dr. Simi se han convertido en poco tiempo en un icono de la cultura mexicana, por lo que cada artista que visita al país recibe uno de ellos, por lo que Adele no podía ser la excepción

Aunque no ha acudido a tierras aztecas, sus fans que se encuentran en el extranjero se han encargado de hacerle llegar estos peluches y ella ha decidido investigar sobre su conmovedora historia por lo que ha pedido que le lancen más.

La británica se mostró conmovida al conocer que los peluches son elaborados por personas con discapacidades sensoriales.

“Durante los shows he estado recibiendo estos increíbles muñecos, los cuales son como una muestra de amor mexicana, se llaman muñecos Simi. (...) Apenas me enteré de ellos durante estos espectáculos, ya que las personas me los regalan, y descubrí mucho sobre ellos durante esta semana… No sabía que eran fabricados por personas discapacitadas, es una historia hermosa”, dijo.

La tradición de lanzar al Dr. Simi apareció en 2021 cuando la cantante noruega, Aurora se presentó en el Corona Capital y luego que un fan le lanzara uno de estos ella lo recogió y lo abrazó, convirtiéndose en uno de los momentos más memorables del festival.

Hasta el momento, Adele no ha respondido a la invitación de visitar la empresa, pero el Doctor Simi le contestó su mención.

“Muy feliz al enterarme que Adele vio el video donde la invito a que visite CINIA, lugar donde hacen mis Simi- Peluches. Espero recibir un mensajito de su equipo y así pueda visitarnos pronto”, escribieron.