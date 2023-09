Dayanara Torres dio a conocer el fin de su relación amorosa

“Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio”, así lo anunció en sus historias la ex Miss Universo Dayanara Torres quien en una oportunidad fue casada con Marc Anthony, y juntos tuvieron dos hijos. A través de una publicación en sus historias de Instagram, la modelo expresó que cerró un ciclo de su vida con el brasilero Marcelo Gama.

Lo extraño de la situación es la sorpresiva noticia de la separación, cuando apenas hace unos meses la también presentadora de ‘Despierta América’, había anunciado la nueva oportunidad que se había dado.

“Hoy vivo una vida tan plena, me levanto y me acuesto con una sonrisa porque no puedo estar más agradecida”, dijo el 5 febrero de 2023 a People en Español.

Ahora confesó que es definitiva su ruptura y vuelve a quedar solita.

¿Por qué razón?

Hasta ahora no hay una razón exacta por la cual decidieron parar su relación. La conductora no ha dado detalles, pero en su comunicado reseñó:

“Siempre le agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mí. Y aunque ya no estamos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes”, aseguró en su cuenta de Instagram, donde tiene 1.7 millones de seguidores.

Torres hace algunos días informó que tiene nuevos proyectos.

“También sigue el Princess Diana Accredited Access Puerto Rico donde tuve la dicha de haber sido escogida para ser la narradora de la experiencia en español de su vida a través de su historia”, y añadió además que: “Ahora mismo [estoy] trabajando en dos proyectos ya que este año se cumplen 30 Años de haber sido coronada como Miss Universe 93, la celebración será en grande. El segundo se enterarán muy muy pronto”.