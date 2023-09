Fans esperan que Wendy Guevara les haga “el milagrito”

Wendy Guevara no para de ser tendencia tras su gran paso por La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla- Especial)

Además de ‘La Casa se los Famosos’, Wendy Guevara también logró ganar el corazón de sus fans que a diario estuvieron pendientes de su historia y sus muchas ocurrencias en el Reality Show.

Le puede interesar: Enrique Gou señala falta de preparación artística en Wendy Guevara

Tanto así, que la famosa llegó a convertirse en un icono para muchos gracias a su forma de pensar y, de hecho, ya sus seguidores hasta hablan en ‘Idioma Wendy’, diciendo las frases más populares de ella, no solamente en México, sino también en otros países que la han visto desde sus inicios, escuchándose así en las calles desde “Vieeeejo” y “Baby”, hasta “Ahorita no ando haciendo favores”, en una conversación cotidiana.

Por este motivo, en redes sociales la influencer ha sido constantemente tema de conversación y ahora más, que se encuentra recorriendo estas plataformas un video que ha derrochado para muchos, picardía y estilo.

El video de Wendy Guevara que recorre redes sociales

Una vez más, Wendy Guevara ha sido tema de conversación luego de que recorriera en redes sociales un video en donde esta aparece con un aspecto algo celestial, y hasta se escucha decir una oración en su honor.

“Santa Wendy de las perdidas, reina de las panzonas, patrona de las robustas y de las caronas, te pido me hagas soportar y que del chisme no me pueda librar, amén”, dicta la oración escrita en el material audiovisual, en donde se puede ver a la influencer en la imagen de una vela, vestida con un traje rosa y un fondo celeste, con una aureola en tono dorado.

Tras haber sido publicado este video por parte del usuario que tiene por nombre ‘Aaron Jandette’ en su cuenta de Instagram, no se hizo esperar las reacciones de los internautas y fanáticos de Guevara.

“Necesito esa ilustración de Wendy para wallpaper”.

“Yo quiero mi wallpaper”.

“Patrona de las caronas jajajajaj”.

“Te admiro mucho”.

Fueron algunos de los comentarios realizados, aunque en su mayoría se hacen notar etiquetas y emojis.