Yeri Mua modela huipil artesanal y lo compara con el trapeador de su abuela

Yuri Mua vuelve a crear controversia en redes sociales, esta vez por utilizar un huipil hecho a mano por la comunidad indígena de Guerrero y lo compara con un trapeador de su abuela.

Otra vez en polémica por hablar de una pieza bordada a mano, aunque trató de presumir su huipil en una transmisión en vivo; al final, sus palabras atacaron el valor cultural de la prenda que portaba.

“Parece el trapeador de la casa de mi abuela Estela”, comentó mientras modelaba el huipil.

“Ay si me veo bien bonita y subestimamos el outfit de jerga de la abuela Estela”, añadió la tiktokera veracruzana.

El huipil que usó es parte de los textiles artesanales que se hacen en México. La prenda que llama jerga, es de Guerrero y es el resultado de muchas horas de trabajo.

Las reacciones no se hicieron esperar y mientras unos la defendían, otros criticaron su ignorancia.

“Y por qué a esa Yeri no la abuchean... si a los Yahritzas los corrimos a esa Yeri deberíamos también de mandarla al curso de humildad” — Internauta

“Un poquito de educación y cultura a Yeri Mua es como pedirle peras al olmo”, “Somos yo y Yeri Mua contra el mundo”, “No entiendo porque se lo toman tan personal, si Yeri siempre habla así. Ay nooo”, “Ahora resulta que casi lo tenemos que adorar , a mi no me gustan , aparte quién se toma en serio lo que dice Yeri Mua”, “Ella no lo hace en mala onda, así se expresa ella”, “Me pareció terrible el live de Yeri Mua”, dijeron algunos internautas.