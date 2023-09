Cristian Castro es criticado por olvidar el acento mexicano

Los seguidores de Cristian Castro quedaron impresionados de ver al artista en una entrevista hablando sobre su vida y la sorpresa es que su acento dejó de ser mexicano por ser más argentino que los propios ciudadanos. En medio de la conversación en el programa ‘Noche al dente’ el intérprete dijo:

“Estoy acá hace tiempo, ¿viste? Me quedé en aquel programa de Marcelo (Tineli) y ya me fui quedando. Estoy enamorado de ustedes hace muchos años. Hablo tipo argentino, se me critica, ¿viste? Soy un mexicano, lo saben ustedes, pero la verdad que muy argentinizado”, expuso.

“No entiendo jajaja el acento, el delineado, el vestuario, todo es muy confuso”.

“Dirá que como tuvo como esposa a una Argentina y vive o vivio muchos años en Uruguay que el acento lo trae. Jajaja. Lo que sí es que lo maneja muy bien. Pero no deja de verse un poco ridículo. Jaja”.

“Y después se quejan que a @matiasgarciard se le cambia un chin el acento, pero a Cristian Castro hasta el acta de nacimiento se lo mandaron a hacer en Argentina ya”.

“A Christian le gusta hacerle a la mamada, me cae bien, vive la vida como le da la gana, mañana se va a Brasil y hablará como brasileño”, son algunos de los comentarios en Twitter.

El famoso indicó: “Estoy en la Argentina también para estar cerca de una chica a la que amo desde hace más de diez años. ¿Es mi secreto? Sí. Quizá no me lo digo a mí mismo, pero es un reflejo de la tristeza y de la penuria que siento desde 2010. Me sigo sintiendo enamorado. Ella está acá en Buenos Aires, y siento que acá se mueve bien la industria de la música”, puntualizó.

