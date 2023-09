Don Pedro, papá de Jenni Rivera, responde a la demanda que le interpusieron sus nietos

Pedro Rivera publicó hace poco un vídeo donde responde a la demanda que emprendieron los hijos de Jenni Rivera en su contra por presuntamente explotar de manera indebida las grabaciones de la cantante.

Dicha demanda fue hecha el 20 de septiembre en California, por la empresa ‘Jenni Rivera Estate’, cuya directora es Jacqie Rivera, hija de la cantante, y de acuerdo a los documentos oficiales que compartió la revista Billboard, se culpa a Don Pedro por explotar las composiciones musicales de la fallecida.

Pero no solo Pedro Rivera fue imputado, también sus dos empresas Cintas Acuario y Ayana Musical, por sacar provecho del nombre e imagen de Jenni Rivera, generando decenas de millones de dólares.

También te puede interesar:

Chiquis recuerda una herida del pasado y cuenta los motivos que la llevaron a vender la casa de Jenni Rivera

Juan Rivera asegura que su hermano Lupillo solo pone excusas para mantenerse alejado

Jenni Rivera cumple su misión a través de sus hijos

Don Pedro Rivera no entiende porque sus nietos no pudieron arreglar la situación con él como familia

“Me enteré por medio de la prensa de que mis nietos están demandando a Cintas Acuario y a Ayana Musical. No hemos recibido una notificación oficial”, empezó Don Pedro Rivera su declaración.

El padre de Jenni Rivera no entiende por qué sus nietos (Jacqie, Jenicka, Mike y Johnny) decidieron emprender acciones legales en su contra sin siquiera haber intentado hablar con él directamente y resuelto la situación en familia, en lugar de en los juzgados.

En el vídeo lo acompañaron sus hijos Rosie y Juan Rivera, quienes también estarían implicados en este caso civil. “Yo amo a mi familia… siempre he estado al lado de ellos con cariño y amor y no entiendo por qué se hacen estas cosas si podemos arreglar las cosas en la familia”.

¡Don Pedro Rivera rompe el silencio y habla de la denuncia que recibió por parte de sus nietos, hijos de Jenni Rivera! 😱📺 #VLA #MeGustaríaViajar @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/uoK5nsTM4Y — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 27, 2023

Y agregó: “Me siento muy mal, muy triste por esta situación, yo no estoy ni estaré nunca en contra de mi familia por el cariño”. Por recomendación de sus abogados, Don Pedro Rivera decidió no dar más detalles al respecto, pero asegura que no juzgará el proceder de sus nietos, ni nunca lo hará.