Juan Rivera asegura que su hermano Lupillo solo pone excusas para mantenerse alejado

Desde el trágico fallecimiento de Jenni Rivera, la relación entre sus hermanos Juan y Lupillo Rivera se quebró. Actualmente, ambos se encuentran distanciados y no parece que pronto lleguen a arreglar sus diferencias.

El problema entre ellos comenzó porque Lupillo y sus otros hermanos se rehusaron a que Juan Rivera participara junto a ellos en el tema ‘Yo te extrañaré’, dedicado a la ‘Diva de la banda’.

Juan Rivera asegura que Lupillo fue quien causó más daño a su hermana Jenni Rivera#GioNews

“Hay coraje y resentimiento por cosas que ya sucedieron, pero como lo he dicho, si mi carnal me respeta lo suficiente para no mencionarme o echar indirectas, no hay bronca, yo me quedo calladito”, dijo hace un par de años Juan Rivera.

Juan Rivera asegura que, si su hermano Lupillo quisiera de verdad arreglar las cosas, se contactaría con él

Hace unos días, en el lanzamiento del disco póstumo de Jenni Rivera, Lupillo Rivera lamentó que su hermano Juan no se hubiera presentado al evento, lo que lo enojó mucho.

Juan Rivera consideró como “cortina de humo” el regalo millonario de #Lupillo.



“Se me hace falso porque, hoy en día, es muy fácil comunicarse con cualquier persona. Si él realmente quisiera saludar a la familia, los teléfonos allí están”, dijo Juan Rivera sobre ese comentario en el programa “Ventaneando”.

También comentó que Lupillo Rivera solo vive a unos 30 minutos de distancia de su hogar y que nunca ha llegado a visitarlo, por lo que considera que ese pesar que sintió de que no estuviera en el lanzamiento del disco de Jenni Rivera, no era verdadero.

“Alejarme de todo. No he trabajado en nada de Jenni. Hemos permitido que mis sobrinos trabajen libremente y eso, ayer (en el estreno del nuevo disco de Jenni Rivera) me hizo sentirme desconectado de mi hermana. Me cansé de tantos problemas familiares”, compartió Juan Rivera.