L-POP llega a la plataforma de Disney+

La nueva serie de Disney+, L-POP no solo es una historia de k-pop, sino también, habla acerca de la denominada ola coreana mejor conocida como hallyu, y el impacto que ha tenido en Latinoamérica, especialmente en México, mientras invita a los fans del género musical antes mencionado a nunca dejar de soñar porque los sueños sí se cumplen, Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con todo el elenco, quienes revelaron detalles de este proyecto.

“Andrea, una fan del k-pop, forma su propio grupo de dance covers después de que la corren del anterior. Entonces deberá decidir entre ser odontóloga o seguir su verdadero sueño: prepararse para ser una cantante profesional y hacerlo en el mismo lugar que lo hicieron todos sus ídolos - en Corea. Todo bajo el ojo de su hermana Pau, quien está dirigiendo un documental sobre sus aventuras”, se lee en la sinopsis oficial de Disney+.

La actriz Andrea De Alba quien le da vida a la protagonista dentro de la serie compartió que L-POP es un proyecto muy hermoso ya que se mezcla el canto y el baile, “Lo van a disfrutar muchísimo, la serie es muy divertida”, sin dejar de lado que es seguidora del k-pop desde hace varios años.

En el caso de la creadora de contenido surcoreana Ji-Moon quien también participa en la serie mencionó que está muy emocionada de saber que millones de personas se están interesando en la cultura coreana, “Yo crecí aquí en México y escuchaba grupos de la primera generación y siento que muchos mexicanos no sabían quiénes eran hasta ahorita que es cuando estoy viendo esta evolución, este cambio aquí en Latinoamérica. Es increíble ver cuanto la cultura y yo también he aprendido mucho sobre k-pop y mi cultura también, estoy muy feliz de que en Latinoamérica y en México también está escuchando mucho de nuestra cultura”, dijo.

El también protagonista surcoreano Isan Lee compartió que está muy feliz de saber que las personas se están interesando en su cultura y tradiciones, “Los mexicanos han mostrado su interés tanto en la música, en este caso k-pop, como en producciones coreanas como películas y series y es maravilloso”, dijo. Macarena Oz señaló que este proyecto es un proyecto maravilloso y pertenecer a la familia de Disney+ es mágico.

Cabe señalar que dentro de L-POP los fans podrán ver muchas coreografías y técnicas de baile que nunca antes se habían visto en otra serie, sin embargo, no todos los personajes tuvieron la oportunidad de mostrar sus dotes en el baile pero no descartan que en un futuro los seguidores de la serie lo puedan ver, “Hablando por los que no bailamos en la serie, fue traumático no bailar pero también fue muy bonito aprendernos las coreografías de solo verlos, fue muy lindo y muy emocionante para los que no bailamos en este proyecto ahora pero en un futuro quien sabe”, expresó Diego Casba. Por otro lado, Juan Fonsalido agregó que cada uno de los actores tuvo la oportunidad de trabajar en conjunto y darse cuenta de que son un grupo, en pocas palabras, se unificaron, “Las diferencias nos unen”.

Por último, Alicia Jaziz compartió que el mensaje de la serie es “seguir a tú corazón”, Andrea de Alba agregó, “Si eres una buena persona siempre vas a llegar más lejos, no es necesario pisotear a nadie, tengan sus metas bien claras, no importa la edad que tengan, los sueños siempre se cumplen”, por si fuera poco, en exclusiva, el elenco reveló que están abiertos a una segunda temporada de la serie L-POP.

