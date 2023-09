Mayela Laguna responde al reciente comunicado de Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna no tardó en responder al reciente comunicado que compartió Luis Enrique Guzmán y aclaró las inconsistencias que, según ella, su expareja plasmó en él.

El punto más importante que resaltó el hijo de Silvia Pinal en su comunicado, fue aclarar que él no estaba luchando por la custodia del menor Apolo Guzmán, pues era algo contradictorio.

A lo que Mayela Laguna aseguró que en ningún momento reveló que la había amenazado con quitarle a su hijo, pues eso lo hizo a través de unos audios, solo compartió que su ex, Luis Enrique Guzmán, la amenazó.

Mayela Laguna asegura que Luis Enrique Guzmán fue quién hizo pública esta situación

“O sea, yo no lo inventé, lo dijo en un audio, que me iba a quitar a mi hijo, nada de lo que ha hecho ese señor desde el principio, porque no sé por qué, no entiendo quién lo esté asesorando, o sea ese comunicado lo tuve que leer cinco veces para entenderlo, porque no tiene ni pies ni cabeza. Yo nunca dije que él había puesto una demanda de que él quería la patria potestad, yo nada más hablé de los audios”, detalló Mayela Laguna.

Y agregó: “Manifiesta también que todo tiene que ser por la vía legal, cuando yo le exhorté a que interpusiera la debida demanda de desconocimiento de paternidad para que por medio de una prueba de ADN se pueda desmentir al señor Guzmán Pinal; sólo que dicha prueba deberá ser practicada ante personal judicial y contar con la debida cadena de custodia para que, al ser analizada por un laboratorio se llegue a la verdad de los hechos, y no de la forma ilegal que el señor pretende implementar para su conveniencia”.

En el programa “De primera mano”, Mayela Laguna admitió que en estos momentos Luis Enrique Guzmán sí le estaba pasando dinero para su hijo porque cayó enfermo, pero antes no lo había hecho y cree que probablemente no hubiera sido así, de no ser por su salud de su hijo.