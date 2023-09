Tunden a Apio Quijano en redes sociales por negarse a cantar con Garibaldi

Recientemente, el grupo Garibaldi anuncio que se reuniría nuevamente para realizar algunas presentaciones durante los 90′s Pop Tour, emocionando a todos sus fans al ver que estaría una vez más en el escenario.

Sin embargo, a pesar de la alegría también surgieron algunas molestias debido a que Sergio Mayer no estaría compartiendo este emotivo momento junto a ellos, al no haber sido invitado. Por esta razón, el famoso político arremetió contra sus ex compañeros y hasta presuntamente le hizo una demanda al Arena de la Ciudad de México, sitió en donde se presentará la banda musical, por lo que Charly López (Integrante de Garibaldi) lo acusó de querer arruinar los planes de su regreso.

Aunque eso no fue todo, pues adicional Apio Quijano, dejó atrás a la banda para así apoyar a Sergio Mayer, su compañero de ‘La Casa de los Famosos’, asegurando que no cantará con Garivaldi en los ‘90′s Pop Tour’, lo que ha hecho que este, al igual que Mayer, sea criticado de manera brusca en redes sociales.

Mi respeto y cariño a mi hermanito @apioquijano por su solidaridad y apoyo. Eso se llama LEALTAD.

Palabra que no todos comprenden y entienden. https://t.co/1IY31zLwtn — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) September 25, 2023

La reacción en redes sociales

Luego de haber anunciado que no acompaña Garibaldi en los ‘90′s Pop Tour’, en redes sociales empezaron a circular diversos mensajes dirigidos a Apio Quijano y a Sergio Mayer, tildando a ambos como “inmaduros” y “ridículos”, aunque el que más llevo críticas fue el integrante de Kabah.

“¡RIDÍCULO! no hay otro adjetivo para el señor Héctor André Quijano Tapia, mejor conocido en el bajo mundo como ‘Apio Quijano’, luego de manifestarle ‘fidelidad’ al señor Sergio Mayer, fidelidad ¿de qué?”.

RIDÍCULO! no hay otro adjetivo para el señor Héctor André Quijano Tapia mejor conocido en el bajo mundo como Apio Quijano, luego de manifestarle “fidelidad” al señor Sergio Mayer 😂😂 fidelidad ¿de qué? Avísenle que el juego ya acabó hace unas semanas! Todo esto se originó luego… pic.twitter.com/nLX0ctWs2f — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 26, 2023

“Ya ubícate Sergio Mayer, ya salieron de La Casa de los Famosos, no te quieren en Garibaldi GB5, ya no te quieren ahí, sorry”.

Ya ubícate Sergio Mayer ya salieron de la casa de los famosos no te quieren en Garibaldi GB 5 ya no te quieren ahí sorry — cuquis medina esparza (@CUQUISME) September 25, 2023

“Ay Sergio, ¿Cómo es posible que Apio te demuestre su lealtad, a pesar de lo que hablabas de él y de Nicola?, solo quieres quedar bien”.