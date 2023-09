Angelina Jolie cuenta cómo el ser madre le salvó la vida

Hace poco la revista Vogue publicó una entrevista que le hizo a Angelina Jolie, donde asegura que la maternidad la ha ayudado a atravesar muchos momentos complicados en su vida, de hecho, cree que sus hijos le salvaron la vida.

La actriz que dentro de poco lanzará una nueva línea de firma de moda, aseguró que el tener niños hizo que su perspectiva del mundo cambiara y que habría acabado de la peor manera si no fuera por ellos.

“Tenía 26 años cuando me convertí en madre. Mi vida entera cambió. Tener niños me salvó y me enseñó a estar en este mundo de una forma distinta. He pensado recientemente que hubiese ido por un sendero mucho más oscuro si no hubiese tenido que vivir para ellos”, compartió Angelina Jolie.

También te puede interesar:

Angelina Jolie califica de frívola la nueva demanda que le interpuso su exesposo Brad Pitt

Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de asfixiar a uno de sus hijos y golpear a otro

Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizan nueva batalla judicial

A sus 48 años, Angelina Jolie sigue descubriéndose

A través de su marca de moda, Angelina Jolie espera que las mujeres se sientan poderosas luciendo prendas delicadas, porque si algo aprendió de la terapia, es que cuando te sientes débil, no importa la dureza que proyecte su vestimenta, no te dará la fortaleza que necesitas.

Angelina Jolie is SERVING for Vogue omg pic.twitter.com/rOf6mLOv5w — Pop Culture Posts (@notgwendalupe) September 27, 2023

“Mientras pasaba por momentos en los que me sentía herida, un terapeuta me preguntó si podía usar prendas más fluidas, pero asumía que esos pantalones y botas proyectaban un look más seguro. ¿Me sentía más segura? En ese momento, no”, confesó la actriz.

Asimismo, admite que durante una década no se sentía ella misma, así que, a pesar de estar cerca de cumplir medio siglo de vida, Angelina Jolie todavía no siente que tenga un estilo definido.

behind the scenes of angelina jolie for vogue giving us a sneak peek at her upcoming collection — i’m so obsessed!!! pic.twitter.com/7CmXxaN4mQ — 𝐝𝐞𝐧𝐢𝐬𝐚 (@pradapearll) September 27, 2023

“Ahora supongo que si no sé cuál es mi estilo es porque todavía estoy entendiendo quién soy a los 48 años, supongo que estoy en transición como persona. Me sentía triste en esa época. No me sentí yo misma por una década. Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y este es uno de ellos”, sentenció la actriz.