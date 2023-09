Fans prenden veladoras para que Louis Tomlinson regrese a México en 2024

empieza a "alborotar" las redes sociales ante los rumores de su regreso a México. (Gary Gershoff/Getty Images for iHeartMedia)

Louis Tomlinson realizó una gira el año pasado por varias ciudades mexicanas, ahora comienzan los rumores de que el cantante británico estaría por anunciar su regreso, eso provocó una ola de comentarios en redes sociales.

“Yo viendo que Louis Tomlinson vendrá a Ciudad de México a dar show el 1 de Junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Curva 4) y ni si quiera se que es una Curva 4″, “Pero si apenas hace un año estuvo de gira por latam”, “Cómo que Louis Tomlinson en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la curva 4 me quiero matar, cuántas personas emtran ahí”, “Pero en cuánto tiempo es el anuncio oficial ya me estoy arrancando las greñas del estrés”, fueron los mensajes de algunos internautas.

Circulan rumores de la gira de Louis Tomlinson y ya lo describen como Santo. (Foto: Instagram.)

Sin ser una información oficial, ya circula en internet que el excantante de One Direction estaría el 1 de junio del 2024 Curva 4 Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. También tendría fechas en Guadalajara y Monterrey como parte de como de Faith In The Future World Tour.

Por los pronto, los fans ya prendieron las veladoras para que se les cumpla el deseo de verlo nuevamente en territorio mexicano.

Mientras tanto, Louis Tomlinson ya está disponible en en Paramount+ con el documental All of Those Voices.

se que estás ahí fechas para mi país del faith in the future world tour de louis tomlinson y solo esperas el momento perfecto para ser lanzado… pic.twitter.com/L7IcscpD24 — ◟̽◞̽ (@angelslouisw) September 25, 2023