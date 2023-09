Jaime Lorente enciende las redes sociales al emitir un posteo donde insulta a Shakira

Aunque es muy reconocido por su papel de ‘Denver’ en La Casa de Papel, muchos no tienen presente quien es Jaime Lorente, si se compara con Shakira. Sin embargo, su nombre aparece como tendencias en las redes sociales, después de emitir un posteo en el que insulta a la cantante colombiana.

Los números hablan por sí solos. Shakira, de 46 años, acumula una extensa carrera musical que explotó a finales de los años 90 y se ha mantenido a lo largo de estos años. Solo en su cuenta de Instagram acumula 89.2 millones de seguidores.

Mientras que Jaime, no es un desconocido, pero no se planta al lado de la barranquillera. Al actor español no parece haberle importado eso, ni la cortesía profesional, ya que acude a su cuenta de X (antes Twitter) y emite su opinión sobre la figura de la cantante colombiana, y expareja del futbolista español, Gerard Piqué.

“Que pereza das Shakira”, posteó el cantante. Con este mensaje desató una ola de reacciones de los fans de la intérprete musical.

“Mediocre carrera de música y actuación, mejor cállate, le comentó un seguidor, notoriamente fan de Shakira, ya que además de tener la foto de perfil de la cantante, les comparó los seguidores en Spotify, porque Jaime también es cantante.

Mediocre carrera de música y actuación, mejor cállate, man. pic.twitter.com/yuhG9RTcoN — Flies in the house - El Jefe Out Now 😈 (@fliesinthehouse) September 25, 2023

Jaime Lorente López es un actor, cantante y escritor español, conocido por sus papeles de ‘Denver’ en La Casa de Papel (2017-2021) y ‘Nano’ en Élite (2018-2019), ambas de Netflix.

Nació el 12 de diciembre de 1991 en El Carmen, Murcia, España. Comenzó su carrera como actor en 2016, apareciendo en la serie de televisión El secreto de Puente Viejo. En 2017, interpretó a Denver en La casa de papel, un personaje que se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia.