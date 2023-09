Muere Michael Gambon, actor que dio vida a “Dumbledore” en Harry Potter, a los 82 años

El actor británico Michael Gambon, conocido por su papel de Albus Dumbledore en la serie de películas de Harry Potter, murió el jueves a los 82 años.

La familia de Gambon confirmó su muerte en un comunicado, diciendo que murió “pacíficamente en su casa”. No se dieron más detalles sobre la causa de la muerte.

Gambon nació en Londres en 1940 y comenzó su carrera como actor en el teatro. En 1974, ganó el premio Laurence Olivier al mejor actor por su interpretación de Hamlet en el Royal National Theatre.

En 2001, Gambon fue elegido para interpretar a Dumbledore en la segunda película de Harry Potter, La cámara secreta. Continuó interpretando al personaje en las seis películas restantes de la serie.

Su interpretación de Dumbledore fue elogiada por los críticos y los fans. Gambon le dio al personaje una combinación de sabiduría, humor y amabilidad que lo convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie.

“Estamos increíblemente tristes al enterarnos del fallecimiento de Sir Michael Gambon”, dijo un portavoz de Warner Bros. “Trajiste una alegría inconmensurable a los fanáticos de Harry Potter de todo el mundo con tu humor, amabilidad y gracia. Siempre mantendremos tu recuerdo en nuestros corazones”.

Gambon también tuvo una exitosa carrera en televisión y cine. Apareció en películas como “The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover” (1989), “The Insider” (1999) y “The Theory of Everything” (2014).

En televisión, protagonizó la serie “The Singing Detective” (1986) y “The Bridge” (2013-2016).

Gambon fue nombrado caballero en 2015 por sus servicios a las artes escénicas.