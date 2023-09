¿'Chisme No Like’ sufrió un ciberataque? Así lo aseguran sus conductores

‘Chisme No Like’ llega a su fin y Pati Chapoy estaría feliz ante la noticia. / Foto: Instagram

A través de las redes sociales oficiales del programa “Chisme No Like”, se anunció que habían sufrido un ataque cibernético, por lo que su canal fue hackeado e interrumpió la transmisión en vivo del mismo.

Los conductores del programa, Elisa Beristain y Javier Ceriani, realizaron otra transmisión, aunque en esta oportunidad mediante la cuenta de Instagram del programa, para notificarles a sus seguidores lo que había pasado.

Corren de hotel a Elisa Beristain y Javier Ceriani, amenazan con llevarles a la policía https://t.co/rIycbW6z5S pic.twitter.com/om5mEusqUv — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 22, 2021

Al parecer, los hackers lograron hacerse con la cuenta de Facebook de Javier Ceriani, lo que les dio acceso a correos y al canal de YouTube de “Chisme No Like”, así que por recomendación de sus abogados no siguieron con el programa.

Creen que “Chisme No Like” fue atacado debido a que iban a profundizar en el libro de Anabel Hernández

De acuerdo a la información que compartieron Elisa Beristain y Javier Ceriani en Instagram, en ese programa tenían planeado compartir información fuerte sobre el libro de Anabel Hernández, “Las Señoras del Narco: Amar el Infierno”.

En ese texto, la periodista expone los vínculos de varias famosas con los narcotraficantes. Así que en el programa iban a dar más detalle de lo que se exponía en el libro.

No obstante, debido al ataque, casi pierden el canal de YouTube de “Chisme No Like”, pero lograron recuperarlo, no ocurrió lo mismo con la cuenta de Javier Ceriani, que por medidas de seguridad tuvo que ser eliminada.

“Estamos en un momento muy tenso y estamos tratando de ver si podemos salir mañana al aire porque tenemos una bomba muy fuerte”, expresó el conductor.

Los conductores de “Chisme No Like” dijeron que su equipo estaba trabajando para retomar las transmisiones diarias del programa lo más pronto posible y cuando lo hagan, prometen revelar información fuerte.