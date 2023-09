Cristian Castro es uno de los artistas mexicanos reconocido a nivel mundial por su talento y diversos temas musicales, pues el famoso ha demostrado a lo largo de estos años su desempeño en su profesión, siendo acreedor de más de 65 discos de oro y 30 de platino.

Sin embargo, a pesar de su fama, Castro no ha expuesto del todo su vida privada y es que muchos no saben cuántos hijos tiene o quienes han sido sus parejas, pues ese lado de su vida prefiere mantenerlo más reservado.

¿Cristian Castro va a ser padre nuevamente?

Según información indicada por la panelista de ‘El diario de Mariana’, Andrea Taboada, el cantante se convertirá en padre nuevamente, información que al parecer surgió luego de que esta siguiera una serie de pistas que la llevaron a darse cuenta de esta novedad.

Y es que, al parecer, el cantante mantiene un noviazgo desde hace más de dos años con Maite Ibarra, dando un paso más en su relación en el mes de julio, al momento de comprometerse y ahora llega el rumor de que ambos esperan un bebé.

Aunque en su momento Castro no hizo referencia sobre su pareja, en una ocasión aseguró estar muy bien con ella. “Les presento a Maite, a mi compañera. Mi amor total para ella y para ustedes”.

¿Cuántos hijos tiene Cristian Castro?

Actualmente el famoso tiene tres hijos, dos de ellos con la abogada argentina Valeria Liberman, quienes tienen por nombre Simone Candy que nació en el 2005 y Mikhail Zaratustra, que llego a este mundo dos años más tarde.

Mientras que su tercera hija, Rafaela, que nació en el 2011, cuando mantuvo una relación con Paula Erazo, según se indica en varios medios de comunicación, el cantante mantiene mejor relación con esta última que con los dos primeros, pues en su momento fue él mismo quien resaltó que su relación con sus hijos no era la mejor.

“No fui el papá que yo pensé que iba a ser; cuando fui creciendo me prometí que iba a ser mejor que mi padre. ¿Entonces qué creen? No lo logré”, dijo.