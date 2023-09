Galilea Montijo confronta a Anabel Hernández tras señalar romance con Beltrán Leyva

Anabel Hernández destapó varios nexos de celebridades mexicanas con poderosos narcotraficantes, una de las más polémicas fue Galilea Montijo, quien fue señalada por mantener una relación amorosa con Arturo Beltrán Leyva, por lo cual recientemente respondió a las acusaciones.

En los últimos días, la periodista mexicana asistió a una conferencia para promocionar su libro ‘Las señoras del narco: amar en el infierno’, en donde compartió audios inéditos que habrían confirmado la relación de la conductora con el capo.

Las señoras del narco: Amar en el infierno

Galilea Montijo habla de supuesto vínculo con Beltrán Leyva

En medio de un encuentro con varios reporteros, la conductora de ‘Hoy’ fue cuestionada sobre todos los comentarios que surgieron luego de la publicación del libro de Anabel, es por ello que aprovechó para dejar en claro que todo lo que tiene es gracias a su trabajo.

“Solamente les quiero decir que soy una mujer que ha trabajado durante 30 años y lo escribí el otro día en mis historias, lo único que he hecho y he podido lograr es darle una vida digna a mi familia, no de lujos, pero una vida digna sí se la he podido dar a través de mi trabajo”, dijo Galilea.

En el polémico libro se afirma de los supuestos pagos que recibió Galilea de Arturo Beltrán Leyva, por lo cual la celebridad de televisión negó completamente esas acusaciones e invitó a que revisen su cuenta bancaria para comprobar sus declaraciones.

“El día que quieran con mucho gusto también pueden ver mi cuenta, ojalá que tuviera lo que dicen, créeme que no andaría por acá, es una parte delicada, eso sí, pero no quiero entrar en detalles, el día que gusten pueden ver mi cuenta. La verdad es que no tengo ahorros porque sí vivo al día”, señaló la conductora.

Galilea Montijo. La actriz y el capo Arturo Beltrán Leyva. (especial)

Finalmente, los reporteros que se encontraban presentes intentaban averiguar sobre el inicio de un posible proceso legal en contra de Anabel Hernández; sin embargo, Montijo aseguró que no está en sus planes, ya que prefiere mantenerse en paz.

“Mi casa ha sido a través de hipoteca, por ese lado no tengo nada de qué asustarme. Para mí tener éxito es vivir y dormir en paz, demandas, pues imagínense si me la pasara en demandas de todos los que hablan o escriben de mí, no mijo no acabaría”, finalizó.