Sergio Mayer Mori habla de su lucha contra la depresión

Sergio Mayer Mori dio un giro inesperado en su vida, ya que después de años decidió poner fin a la discusión que mantenía con Natalia Súbtil en benéfico de su hija Mila; asimismo, se acercó a Sergio Mayer para arreglar su desgastada relación.

Todo parece indicar que los cambios que experimentó no son una coincidencia, sino que surgieron como resultado del padecimiento con el que lucha porque fue diagnosticado con depresión.

Sergio Mayer Mori revela cómo enfrenta la depresión

Durante un encuentro con la prensa, el hijo de Bárbara Mori se sinceró para hablar sobre los aspectos que hicieron evidente el episodio de depresión por el que estaba atravesando, en especial por sus hábitos y su comportamiento con familiares y amigos cercanos.

“El estilo de vida que estaba llevando, eso ya es una alerta roja. De repente dices: ¿por qué me estoy durmiendo a las cuatro de la mañana y me estoy despertando a las tres de la tarde?, esto no es normal, ¿por qué no estoy viendo a mi familia? ¿por qué no quiero salir con mis amigos?, ¿por qué no quiero comer bien?”, dijo el joven.

Por otro lado, el actor mexicano confesó que su mamá ha tenido un papel significativo en su recuperación, así como también el proceso de terapia que ayudó considerablemente a mejorar su relación con su hija Mila y su padre, con quien mantenía un vínculo inestable desde hace años.

“Mi mamá fue la que se acercó y me dijo: no te veo bien. A ella no le puedo mentir, me puse a llorar y le dije: me siento muy mal. Estoy muy agradecido con mi papá, con mi mamá, por eso me estoy acercando más a mi familia”, señaló Sergio.