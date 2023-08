Sergio Mayer Mori reaparece públicamente con su padre y asegura que nunca vio LCDLFM

Tras estar una temporada alejado de los focos, Sergio Mayer Mori volvió a aparecer y lo hizo, nada más y nada menos, que en compañía de su progenitor con quien no se hablaba desde hace mucho.

El periodista Edén Dorantes consiguió entrevistarlo a las afueras del Auditorio Nacional, donde se grabaron los Kids’ Choice Awards 2023 que se transmitirán el 29 de agosto, y el hijo de Sergio Mayer confesó que había estado enfocado en su trabajo, por eso había estado alejado de todo.

Reciben a Sergio Mayer como todo un rockstar en reencuentro con su hijo Sergio, el integrante del Team Infierno en 'La Casa de los Famosos Mexico' asistió a los Kids’ Choice Awards 2023 con Sergio Mayer Mori#CdVictoria#Tamaulipas 😄 pic.twitter.com/gKIpeYcF93 — EXA Victoria 94.5 FM (@ExaVictoria) August 28, 2023

“Casteando mucho, novelas no tanto. Lo que salga. La verdad es que ando muy listo para trabajar”, dijo Sergio Mayer Mori, quien además anunció que había trabajado mucho en su música.

También te puede interesar:

Sergio Mayer Mori revela que la serie Rebelde fue cancelada

Sergio Mayer afirma que Raquel Bigorra le pidió a Natália Subtil que se inventara un conflicto familiar

Sergio Mayer Mori va contra las reglas ‘comerciales’ con su nuevo disco

Sergio Mayer Mori se siente agradecido con Natália Subtil por el buen trabajo que ha hecho con su hija

“Sé que puede sonar un poco cliché, pero (mi música) habla del amor entre nosotros, de la compresión, de la gratitud. Un poco diferente a lo que ahorita está evolucionando en la música”, compartió Sergio Mayer Mori sobre el nuevo disco en el que estaba trabajando.

Hija de Natália Subtil y Sergio Mayer Mori celebró su cumpleaños en compañía de sus abuelos y de una fiesta de cuento 😍 (+FOTOS) https://t.co/30G7TyZRnv pic.twitter.com/Y4Z6jHMbVs — Laura G (@LAURAGII) November 22, 2020

También habló sobre su hija y del gran trabajo que ha hecho su expareja, Natália Subtil, criándola: “Me parece tan impresionante que a su corta edad sea tan inteligente, tan sensible, tan madura. Es una persona increíble. Mucho de eso se lo debo a Natália, que ha hecho un excelente trabajo con ella”.

Por otro lado, Sergio Mayer Mori admitió que sí ha tenido sus diferencias con su papá, pero le agradece que siempre haya estado presente: “Es parte de una relación de papá y primogénito, más cuando nos parecemos tanto. Pero bien, estoy orgulloso de él y lo quiero mucho”.

Cuando el periodista le preguntó si había visto a su papá en “La Casa de los Famosos México”, contestó que no, porque había viajado por varias partes de Sudamérica así que no tuvo tiempo para ello: “Si te soy honesto, la verdad es que no vi nada. Estaba fuera del país y en ningún momento vi nada de eso. De hecho, acabo de regresar hace un par de días”.