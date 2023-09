“Hay algo especial con México”: Simple Plan se prepara para regresar a los escenarios mexicanos

La banda canadiense de pop punk Simple Plan está lista para volver a tierras mexicanas y prometen un show que sus fans no olvidarán, en especial por el setlist compuesto por canciones de su más reciente álbum Harder Than It Looks.

Chuck Comeau, baterista de la agrupación, resaltó las cualidades del público mexicano, al cual describió como apasionado y entusiasta en cada presentación, en comparación incluso con su audiencia estadounidense y de su natal Canadá.

“Nos sentimos como los más grandes rockstars en México”, comentó Comeau, quien también aseguró que la banda siempre se siente muy bienvenida en el país, pues desde el aeropuerto ya hay fans esperando su llegada.

En este mismo sentido, el baterista puntualizó en la atención que le brindan a cualquier fan que los reconoce en la calle o cualquier otro sitio, ya que tanto para él como para el resto de la agrupación, cada uno de sus seguidores es especial.

Simple Plan lanza pases VIP para sus conciertos en México

Al igual que en sus conciertos en Estados Unidos y Europa, Simple Plan abrió la posibilidad de que los fans convivan con ellos durante su estadía en el país con los pases VIP.

Los boletos VIP, a diferencia de los boletos regulares, tienen acceso al sound check de los conciertos de Monterrey y Ciudad de México, además de la entrada a una fiesta con la banda después del show.

Asimismo, los compositores de I’m Just a Kid también se presentarán en Guadalajara en el Festival Tecate Coordenada el próximo 14 de octubre

Comeau comentó que, desde su experiencia de fan, a veces recibió tratos hostiles de sus artistas favoritos, razón por la cual, además de fomentar los pases VIP para conocer a la agrupación, siempre intenta, al igual que el resto de los miembros de Simple Plan, que sus fans recuerden con cariño cualquier encuentro.

¿Dónde se presentará Simple Plan?

Monterrey: Auditorio CitiBanamex, 10 de octubre

CDMX: Pabellón Oriente, 12 de octubre

Guadalajara: Tecate Coordenada, 14 de octubre

