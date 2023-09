¿Quién es la madre del cuarto hijo de Cristian Castro?

No solamente es el acento argentino lo que mantiene a Cristian Castro en los primeros lugares de la farándula, sino que ahora sale a la luz que tendrá un cuarto hijo para ampliar su familia.

La información se compartió a través del programa mexicano ‘De primera mano’ con Gustavo Adolfo Infante, pero fue el periodista Guillermo Barrios, el encargado de revelar que aunque no tiene un test de embarazo que confirme lo sucedido, de muy buena fuente sabe que el llamado ‘Gallito feliz’ se convertirá en papá para el año 2024.

Hace algunos años que el hijo de Verónica Castro llegó a Argentina y en entrevistas recientes comentó que dicho país lo tenía enamorado y por eso, había llegado para quedarse. Hasta el momento el intérprete de ‘Azul’, no ha dado detalles de la noticia, pero se filtró el nombre de la supuesta madre del futuro hijo en la vida del cantante. Su nombre es Maite Barra, y para añadir más detalles al bombazo, el especialista de espectáculos dijo lo siguiente:

“Estamos un poco confundidos porque la realidad es que Cristian es bastante picaflor, no le va a gustar nada a Verónica, pero Cristian no para un segundo. Estuvimos recopilando información y fotografías de sus últimas novias y hay tantas, eso hay que decirlo, hay muchas chicas, entonces no sabemos quién es Maite, si ustedes la tienen sería genial porque nosotros estamos confundidos”, aclaró el periodista.

Uno de los mensajes en YouTube es: “De hecho hace poco fue padre y ni se enteraron o no quieren sacar la noticia pero su hijita la más pequeñita ya debe de tener 2 o 3 añitos”, expresaron.

¿Quién es Maite Barra, la mujer embarazada de Cristian Castro?

Maite Barra, es una modelo argentina de la ciudad de Rosario, se ha convertido en una influencer con más de 20 mil seguidores, luego de que se diera a conocer como la pareja de Cristian Castro. Por su aspecto físico, la mujer aparenta tener unos 30 años.

¿Cuándo se conocieron?

Fue en el año 2021 que el cantante compartió en Twitter una fotografía con su afortunada conquista y expresó:

“Les presento a Maite, mi compañera. Mi amor total para ella y para ustedes”, en una imagen que capturaba su felicidad junto a la chica.