Usuarios de redes sociales descargan a Myrka Dellanos y le piden que se vaya de Telemundo

Al parecer no fue buena idea que Myrka Dellanos saliera en defensa de Luis Miguel. La conductora aseguró que llevan años siendo amigos, incluso de la novia del cantante, Paloma Cuevas. La realidad es que para los seguidores de Aracely Arámbula, no fue acertado que la presentadora emitiera opiniones sobre el caso de la expareja. Ahora en este momento donde la carrera de Dellanos siempre alcanza alta reputación por su importante trayectoria, los internautas le piden que deje Telemundo.

¿Qué pasó?

Durante los recientes días Aracely Arámbula ha venido contando que ‘El Sol de México’ no es un padre presente con sus dos hijos.

“Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá”, dijo La Chule a su paso por la alfombra roja de la obra teatral Vaselina.

Estas declaraciones provocaron una reacción en Myrka Dellanos y salió en defensa de Luismi.

¿Qué opinan los internautas?

Los usuarios de las redes sociales ahora han escrito diversos comentarios en contra de la conductora cubana.

“Parece la mamá de Luis Miguel queriendo defender a su hijo”, “Deberían sacarla de Telemundo”, “Qué horror Myrka defendiendo a Luis Miguel, estoy segura que habla así porque no son sus hijos los que el padre no los busca. Luis Miguel todo la vida ha demostrado ser un mal padre”.

“Myrka, no todo el mundo es arrastrado como tú que perdiste hasta el trabajo por andar detrás de LM. Esos chicos no tienen que ir a buscarlo a ningún concierto, no son sus fans. El padre es el que los debe buscar si tanto los ama como dices”.

“Qué bueno, me caías muy bien, pero estás de metiche con la Chule, ella es una Señorona, trabaja mucho para mantener a sus hijos”, son algunos de los mensajes en Internet.