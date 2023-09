Conductor de ‘Venga la Alegría’ confirma que se convertirá en papá

El elenco que integra ‘Venga la Alegría’ muestra su cariño con el público al abrir una ventana de su vida privada, es por ello que uno de los conductores decidió tomar un espacio del programa matutino para revelar que espera a su segundo hijo.

Se trata de Pedro Prieto, quien llegó al famoso programa después de su participación en MasterChef Celebrity 2023, poco a poco se ha ganado el cariño de sus compañeros y del público, es por ello que no dudo en compartir la noticia frente a las cámaras.

Conductor de ‘Venga la Alegría’ se convertirá en papá

En compañía de algunos de sus compañeros, Prieto dio la noticia de manera oficial, señalando que aún desconocen el sexo del bebé, pero que se encuentra muy feliz por la llegada de un nuevo miembro a su familia.

“Voy a ser papá otra vez, lo estuvimos posteando en las redes sociales, es nuestro segundo hijo y estoy muy contento de compartirles a todos ustedes a la familia de Venga la Alegría. Estoy muy contento, no sabemos si es niño o niña, pero estamos muy felices”, dijo Pedro.

Asimismo, a través de Instagram habló con sus seguidores de la forma en la que su pareja decidió compartir la noticia sobre la llegada de su segundo hijo.

“Tu mamá me engañó. Sí, así es. Me dijo que ibamos a grabar un TikTok (una red social que había en 2023) de un trending que había. Sí ya que no se dice “trending”, pero deja que te cuente. Consistía en girar y luego darle un beso. Para mi sorpresa me encontré la prueba de embarazo en mi cara, cuando giré. ¿Te digo la verdad? Me puse nervioso y no sabía que hacer. ¿Sabes? hacía unos meses mamá y papá perdieron un hermanito porque así lo quería Diosito. Por lo visto hubo un problema de envío y se equivocaron de familia. Por lo que pronto lo solucionaron y lo llevaron con sus otros papás y hermanitos”, escribió.