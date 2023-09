“Yo no sabía con quién iba”: Así se defendió Paty Navidad sobre acusaciones de encuentros con capo mexicano

En medio de la controversia y las acusaciones que han surgido recientemente, la actriz y cantante mexicana Paty Navidad ha salido al frente para defenderse de las especulaciones que la vinculan con un presunto encuentro con el narcotraficante, Arturo Beltrán Leyva.

Después de las revelaciones realizadas por la escritora Anabel Hernández, en su libro “Las Mujeres del Narco”, Paty Navidad declaró a través de una charla con Luis Magaña: “Yo no sabía con quién iba, ni a donde; yo iba a hacer una labor humanitaria, entonces ya entramos y es cuando empieza a salir personal de él, que sí eran personas con armas’'

Y continuó: ‘’Obviamente dije, no estoy en una función de circo o de cine, pero el que nada debe, nada teme y yo soy una persona de firmes convicciones y toda mi vida he defendido mi integridad y no tengo ningún problema en tratar a las personas como personas, si a mí se me respeta yo no voy por la vida juzgando, ni señalando”

“Nunca en mi vida he vendido fechas privadas y los que me han vendido fechas lo saben y los que contratan también lo saben porque he dicho que no... pero yo traía mi corazón abundante de que andaba haciendo labor humanitaria y ellas me ofrecieron a mí, me dicen ‘te damos tanto’, es más, lo que ofrecieron yo no lo cobraba ni por un concierto completo”, concluyó la actriz.

Abierta a cualquier investigación

Estas acusaciones que la vinculan con el capo mexicano surgieron a raíz de una serie de fotografías en las que se le ve acompañada por un individuo de aspecto sospechoso.

Para muchos usuarios en redes sociales, esas imágenes por sí solas no son pruebas concluyentes de ninguna actividad ilícita por parte de la artista.

Ante la difusión de dichas fotografías, Paty Navidad ha reiterado su inocencia y ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades para aclarar cualquier duda al respecto.

La actriz ha afirmado que está dispuesta a someterse a cualquier investigación que pueda demostrar su falta de implicación en actividades delictivas.