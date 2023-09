Paty Navidad aclara cómo llegó a conocer Beltrán Leyva, desmintiendo la versión de Anabel Hernández

A través de su canal de YouTube, Patricia Navidad decidió aclarar lo expuesto en el libro de Anabel Hernández, donde se asegura que mantuvo una relación con Arturo Beltrán Leyva y que recibía dinero de él.

La actriz asegura que sí llegó a conocer al narcotraficante, pero no porque lo hubiera buscado, sino porque la engañaron para que le cantara en una fiesta privada.

Patricia Navidad acudió a un evento benéfico en favor del periodista Gerardo Alfaro que se llevó a cabo en la Ciudad de México y ahí cantó, al terminar se les acercaron unas personas asegurando que tenían un tío enfermo muy fan de ella que la quería conocer.

Paty Navidad solo vio una vez a Arturo Beltrán Leyva en persona

De acuerdo a lo que dijo Paty Navidad, estas personas le dijeron que tenían un tío muy enfermo que era su fan y querían que le cantara una serenata en su cumpleaños, a lo que ella accedió a darle su número de teléfono para que se pusieran en contacto con ella.

No obstante, estas personas le notificaron que el cumpleaños de su tío era ese mismo día y le ofrecieron una gran suma para que se fuera con ellos y le cantara.

Paty Navidad asegura que nunca aceptaba realizar presentaciones privadas, pero como estaba en un evento benéfico y le llegaron con el cuento del tío enfermo la convencieron, aunque al llegar al lugar notó que era mentira.

Ella hizo su presentación de cinco canciones, luego el narco Beltrán Leyva la quiso conocer, la trató bien y cuando rechazó su propuesta de tener algo más con él, la dejó ir.

Patricia Navidad afirma que estuvo acompañada por sus dos amigos, Hubbard y Aldo, que no aceptó los 700 mil pesos y la camioneta último modelo como aseguró Anabel Hernández en su libro, y la retó a mostrar las pruebas de todo lo que dice en él.

Lamentablemente, la actriz y cantante no puede demandar a la periodista debido a que el libro “Las señoras del narco: amar el infierno” está escrito de manera especulativa, es decir, que no se afirma nada, así que no procedería una demanda por difamación.