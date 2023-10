Ke Huy Quan aparece en los primeros tras cámaras de Loki 2: ¿Cuándo se estrena la nueva temporada?

A tan solo días para el estreno de Loki 2, en Disney+, aparece en las redes sociales los primeros tras cámaras para promocionar la serie de Marvel Studios. Tom Hiddleston, junto a Owen Wilson, Sophia Di Martino y Jonathan Majors regresan para protagonizar las aventuras de las líneas del multiverso a las que se suma el muy querido Ke Huy Quan.

El actor vietnamita ha regresado de manera triunfal a Hollywood al ganar un Óscar en el 2022 por su participación en ‘Everything Everywhere All At Once’.

Ke Huy Quan se dio a conocer al mundo entero como el niño que siempre estuvo al lado de ‘Harrison Ford en Indiana Jones y el templo maldito’. Y ahora se suma al talentoso crew de las historias del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Ke Huy Quan hará el papel de Ouroboros. En los primeros adelantos vemos al personaje luciendo un símbolo de esta entidad, representada por una serpiente que se muerde la cola, en su uniforme de TVA. Este es un símbolo de un ciclo infinito, lo que sugiere que Ouroboros podría estar relacionado de alguna manera con el Multiverso.

Algunas teorías de los fans sugieren que Ouroboros podría ser un agente de la Autoridad del Tiempo original, o que podría ser un agente de Kang el Conquistador. También se ha especulado que el personaje podría ser de la mitología nórdica, como Jörmungandr, la serpiente que rodea el mundo.

El sitio Discussing Film comparte un par de imágenes en las que se aprecia como el cast de Loki 2 celebra el cumpleaños de Ke Huy Quan, que fue el 20 de agosto, cuando todavía estaban rodando lo último de la serie.

Estreno de Loki 2

La segunda temporada de Loki se lanza de manera oficial este miércoles 5 del mismo mes. La hora de estreno por Disney+ es a las 6:00 PM Tiempo del Pacífico (PT), es decir una hora antes en México. Así que ya están advertidos: a las 5:00 PM del jueves 5 de octubre será el estreno de ‘Loki 2′.