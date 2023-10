“Me encanta ser tóxica. Soy celosa, loca y manipuladora”, Wendy Guevara

Shows en vivo, realities, Instagram, TikTok, programa de televisión, y ahora hasta en las plegarias para encontrar el amor, simplemente Wendy Guevara está en todos lados.

Wendy Guevara hace alianza con Tinder (Captura de pantalla- Especial)

La ganadora de La Casa de los Famosos se unió a una famosa app de citas, esto después de que en días pasados, creadores de contenido como @anafer.lemus, @isabella_hrv, @pamm11.11, @larealbandiba, entre muchos otros, hicieron viral unos de los trends donde eligieron a Santa Wendy como su nueva patrona, que, a través divertidas peticiones, le piden con “harta fe” que lxs ayude para dejar de estar #PerdidxsEnElAmor.

Publimetro platicó con Guevara sobre su experiencia en las apps de citas, y cómo elige a los hombres con lo que sale. “Soy de las básicas. Cuando busco a una persona en un app, soy más de de fijarme en el físico, me gustan muy blancos, de barba y así como muy buchones. Siempre me fijo en qué edad tiene, qué les gusta, qué películas, qué redes sociales manejan y les doy una stalkeada en las otras plataformas”, comentó la influencer.

Wendy también dio algunas recomendaciones para utilizar la aplicación, “hay que saber y tener claro que que a través de las redes sociales o de aplicaciones como estas, pues conocer a muchas personas y yo lo que recomiendo es verlos en lugares donde haya muchas personas, como restaurantes o plazas y si hay click pues ya vamos a un lugar más romántico”.

Aunque en este momento Wendy no está en busca del amor, porque tiene toda su energía puesta en los proyectos laborales, explicó que al tener pareja es obsesiva. “Yo soy de las tóxicas de una vez les digo si me ven por ahí en Tinder, si me quieren conocer, soy tóxica. Me encanta ser tóxica, soy celosa, loca y manipuladora”.

Guevara también habló del amor propio y cómo ha sido lidiar con sus inseguridades. “Sí me tengo amor propio, pero a veces tengo inseguridades como todos, porque pues soy ser humano, una persona, no soy un robot. A veces no me gusta algo de mí, a veces sí, trato de trabajar y mentalizarme mucho en sentirme cómoda conmigo misma, usando la ropa que me gusta, maquillándome como me gusta; yo creo que eso tiene mucho que ver, para que cada una tengamos amor propio y nos sintamos seguras o seguros de nosotros mismos”.

En cuanto a los comentarios que recibe en redes sociales y cómo ha tenido que manejarlos, la influencer comentó, “hay comentarios buenos y malos. Yo siempre he dicho que lo importante es que hablen, si hablan bien, pues está espectacular, pero si hablas mal, pues también está padre porque pues te tienen ahí. te ponen en el ojo del huracán y está padrísimo”.

Wendy Guevara en breve

Primera cita. “Lo que no me puede faltar es perfumarme mucho, ir bien peinada y lavarme bien la boquita. Yo hablo bastante y de cerca”.

Tip para ligar. “Tienes que ser tú, no tienes que fingir ni tratar de ser otra persona, y si el universo los conecta ahí, de ahí eres mamá y eso está padre”.

En el amor. “Soy muy empalagosa y detallista. Pero ahorita estoy más en mi tiempo de de conocer personas para hacer amistad y si pasa algo más, pues que pase, pero ahorita no quiero pareja ahorita. Estoy muy bien así sola”.

“El templo de lxs perdidxs” de Wendy Guevara

Tinder se sube a uno de los trends más divertidos en redes sociales e invitó a Wendy Guevara o, como sus propios fans y miembros de Tinder la han bautizado, Santa Wendy de lxs Perdidxs de Tinder, ¡a bendecir los Matches de todo México!

Con su distintivo y ardiente sentido del humor, la influencer responderá a sus plegarias. Y si de amor y relaciones se trata, Tinder no podía quedarse fuera, invitando a Wendy a bendecir sus Matches y futuras citas, sabiendo que “Todo empieza con un TM”.

Para ayudar mucho más a iluminar a estas pobres almas solitarias, Tinder y Santa Wendy han decidido obsequiar unos increíbles kits que incluyen:

1 veladora oficial de Santa Wendy de lxs Perdidxs de Tinder.

1 manifestación “efectivérrima” para pedir por ese amor perdido.

¡2 sorpresas digitales! Sigue a @TinderMexico y @TinderMex para conocerlas.

Te contamos cómo puedes obtener tu kit:

Asiste al Templo de lxs Perdidxs del 4 al 8 de octubre - Pop up store ubicada en Durango 275, colonia Roma. Únicamente debes mostrar que eres miembro de Tinder y podrás disfrutar de esta divertida y gloriosa experiencia.

¿No puedes ir a recoger tu veladora en persona? ¡No te preocupes! Si vives en CDMX, León, Monterrey o Guadalajara, puedes hacer tu pedido en línea, totalmente gratis y siguiendo las instrucciones en www.santawendydetinder.com

Si lo tuyo es más digital, en el mismo sitio podrás adquirir y personalizar tu veladora digital de Santa Wendy de Tinder para compartirla en tus redes.