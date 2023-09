¿No recibiste flores amarillas? Conoce la oración de Wendy Guevara para “soportar” y no perderse del chisme

Wendy Guevara no para de ser tendencia tras su gran paso por La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla- Especial)

En las últimas horas, las flores amarillas se convirtieron en una de las muestras de amor más populares en todo TikTok. Las calles de muchas ciudades de inundaron de ramos con este color; las y los afortunados compartieron, en sus redes sociales, el detalle que les dieron.

Los internautas no pararon allí y compartieron la nueva oración de Wendy Guevara para las personas que siguen en modo espectador. Aarón Jandette fue el artista y creador de contenido responsable de subir la grabación que ya supera el millón de reproducciones.

“Santa Wendy de las perdidas, reina de las panzonas, patrona de las robustas y de las caronas, te pido me hagas soportar y que del chisme no me pueda librar, amén”, es lo que se puede escuchar en el video que se popularizó entre los solteros que esperan la llegada del amor verdadero.

Las respuestas de otros usuarios de las redes no se hicieron esperar, incluso rezando a Santa Wendy con el #PerdidosEnElAmor, generando sin fin de nuevas oraciones que se han hecho virales y que le han sacado una carcajada a más de uno. El mismo Aarón comentó en otro de sus videos, que nunca imaginó que se haría viral, e incluso decidió regalar un fondo de pantalla que muestra una veladora con el rostro de la creadora de contenido.