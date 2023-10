Alemán busca redefinir el género del hip-hop

Érick Raúl Alemán Ramírez mejor conocido como Alemán se ha consagrado como uno de los representantes del rap y del hip-hop dentro de la escena mexicana durante los últimos años, lo que lo ha llevado a tener colaboraciones con decenas de artistas internacionales y a presentarse en diferentes partes del mundo, las cuales al inicio solo veía como un sueño, en entrevista con Publimetro, el oriundo de Cabo San Lucas, reveló los altibajos por los que ha tenido que pasar para llegar a cumplir casi una década en la industria de la música.

Cabe destacar que el pasado 17 de agosto, estrenó su más reciente material discográfico titulado ‘Haciéndolo Fino’ con el cual, el rapero compartió que siempre se he dejado guiar por lo que escuchan tanto su mente como su corazón, “Me dejó llevar, pero ciertamente las canciones que escribo y más siendo rapero las rimas que uno saca, son como una terapia para ti mismo, es una terapia para desahogar todo, entonces las canciones que hago son las que me llenaron el corazón y trato de evitar los pensamientos del público porque convierten mi idea en otra cosa y ya no es esa esencia que yo les quiero transmitir y creo que el arte verdadero es cuando se transmite la emoción”, compartió el mexicano de 33 años de edad.

El intérprete de ‘Rucón’, reveló que el proceso para escribir una canción siempre diferente el uno del otro, y dijo entre risas que ha escrito canciones estando en la fiesta, mientras ve el amanecer y desvelado, ya que todo depende de cómo se sienta tanto física como mentalmente hablando, sin dejar de lado que la motivación siempre es clave, “Antes era este rap estigmatizado cuando venías de las calles en los 90s y ahora ciertamente, puedes hacer un rap de cualquier cosa”.

Alemán en entrevista con Publimetro para su concierto en el Pepsi Center el próximo 15 de octubre. / Foto: Diego Valadez

Alemán compartió que su sueño más grande es impulsar a cientos artistas tal y como lo han hecho otros cantantes que en han creado sus disqueras y sus sellos, “Me gustaría ver el género del hip hop en 10 años con muchos artistas, con una infinidad de artistas, con diferentes propuestas, desde niños raperos hasta adultos, esta es una industria muy completa, eso es lo que yo sueño y también que se desarrollen películas sobre el hip-hop, al igual que en la industria de la moda que existan diseñadores mexicanos enfocados al streetwear o ese estilo callejero y que lo puede llevar al siguiente nivel”, junto a esto, el rapero destacó que cuenta con una tienda física de ropa en la Colonia Tabacalera y están empezando a vender en las tiendas Coppel, “Esto lo estamos haciendo para darle oportunidad a los morros que no tienen oportunidad para pagar una playera de 1000 pesos y que lo hagan en pequeños pagos”.

Por otro lado, el rapero está listo para su concierto en el Pepsi Center de la CDMX el próximo domingo 15 de octubre donde presentará los temas del álbum ‘Haciéndolo Fino’, “Siempre es muy especial porque es la primera vez que cantamos canciones nuevas, después de tener tantas canciones y escribir tantas canciones, siempre es especial pero a la vez es un reto para mí tratar de interpretarlas al cien entiendes porque es la primera vez, eso me puede poner más nervioso”, dijo.

¡Que se abra el círculo, el Huracán regresa a la CDMX! 🌪️⚡Las rimas del @MxAlemanMx van a sonar fuerte este 15 de octubre en el Pepsi Center WTC haciéndolo fino como solo él sabe. 😎#PreventaCitibanamex: 17 de agosto.

Venta general a partir del 18 de agosto. pic.twitter.com/Bgt5zFpDA9 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 15, 2023

Por último, Alemán compartió uno de los mejores consejos que le han dado a lo largo de su carrera, “Fue como un susto que me quiso meter el cabrón, pero terminó siendo consejo, cuando yo estaba empezando y tenía shows de 500 personas recuerdo que un vato me dijo que todo pasa muy rápido, que hay momentos en la vida donde estás arriba y en otros vas a estar abajo y ese consejo hizo que me mantuviera alerta y me dio la motivación para buscar forma de seguir aquí, lo más difícil es mantenerse”, y agregó que el consejo que le daría a las nuevas generaciones es que se preparen y se vuelvan aptos y nunca darse por vencidos, “Si de verdad quieren hacer música, investiguen y hay muchos tutoriales para usar todos los programas que se necesitan para hacer beats o para grabar pero tienen que volar alto, no es nada más con creérsela y vestirse como rapero, hay que prepararse ese es mi mejor consejo”, finalizó.