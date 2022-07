Alemán llegará al Palacio de los Deportes para demostrar que en México se sabe hacer buen rap

Este 23 de julio el rapero mexicano Erick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido como Alemán se estará presentando en el Palacio de los Deportes. “Huracán” es el nombre de su más reciente disco el cual presentará a sus fanáticos en este importante recinto. En conferencia de prensa en la cual Publimetro estuvo presente Alemán dijo, “Yo tuve un sueño por el rap por el poder hacer una carrera en el rap en México y ha sido un camino difícil porque he llorado, le he chi** a esta madre, he dado todo y hoy se está dando”.

Alemán en conferencia de prensa. / Foto: Paloma Takahashi. Alemán en conferencia de prensa. / Foto: Paloma Takahashi.

Es preciso mencionar que Alemán además de ser uno de los raperos más reconocidos de México fundó su propia compañía discográfica llamada “Homegrown Mafia” de la cual han salido artistas como: Yoga Fire, Fntxy, Muelas de Gallo, Phul King Fu, La Banda Bastön, quienes acorde con el rapero lo acompañarán en su concierto. “Va a estar toda la Homegrown Mafia en el show y es muy importante que ellos me acompañen este día”, mencionó Alemán.

Alemán esta orgulloso de ser un exponente del rap en México

Asimismo, Alemán dijo que su presentación en el Palacio de los Deportes significa algo muy grande en su carrera y platicó, “Para mí significa todo el seguir alimentando el sueño que tuve de morro que pues aquí mi familia presente está de testigo y era un tiempo en el que no había un camino fijo en el hip-hop. Era un tiempo en donde nadie creía en el poder de la palabra para poder hacer canciones sin ningún instrumento”.

Finalmente, Alemán confesó que desde muy corta edad soñó con crear rimas y mencionó, “Mi sueño siempre fue ser rapero, no fue ningún otro género, siempre fue la pasión por el rap”. Del trabajo que cada uno de los pertenecientes de “Homegrown Mafia” ha hecho el rapero mencionó, “Yo cuando conocí a estos ca** fue como reflejarme en el espejo porque casi no había gente que viera la fotografía grande del hip hop”.

