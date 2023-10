Patricia Reyes Spíndola afirma que los deseos no disminuyen después de los 70 años

Patricia Reyes Spíndola compartió su alegría de regresar a la comedia con un proyecto que le genera mucha empatía: Está libre. La serie es una comedia que narra la historia de Chuy (Ricardo Polanco), un taxista de la Ciudad de México que lucha todos los días por ganarse la vida con el único recurso que tiene: un viejo taxi.

Concepción es la jefa, la dueña del carro, la abuela severa de manos gruesa y voz aguardientosa que ha dedicado su vida entera a la empresa mas difícil de administrar: Chuy, su único nieto.

“No me he ido de la televisión, pues tengo muchas telenovelas y series, pero sí, regreso a la comedia que casi nunca me dan chance de hacer y lo hago con un circo muy divertido. Álvaro Curiel es el creador de la serie, quien logró reunir a un gran reparto, porque cada programa el taxista tiene invitados. Estoy feliz de que me dejen hacer comedia, porque me encanta. Pensé, cuando empecé mi carrera hace 53 años, que iba a ser comediante y la vida me llevó por otros lados, muy felizmente también, porque he tenido muy buenas oportunidades”, adelantó Patricia Reyes Spíndola.

Patricia Reyes Spíndola charló con Publimetro sobre su regreso a la comedia con la serie Está libre. (Fotos: Cortesía Televisa.)

Con una larga trayectoria en el cine, teatro y televisión, es la propia actriz que presenta su personaje a Publimetro.

“Concepción es comerciantes, cuenta chiles, líder sindical, amarra navajas, amiga de juventud de Elba Esther, agnóstica, pero el día 28 no le falla a San Judas Tadeo. El personaje tiene algo que para mí es muy importante, que las mujeres a los 70 años, la edad que yo tengo en la vida real, siempre se las imaginan en su casa cuidando nietos, tejiendo y preparando el chocolate junto con la concha. Esta mujer es de negocios, de trabajo, tiene taxis y si le cae otro negocio, pues lo hace; además, tiene una estética móvil”, agregó.

“Me gusta mucho la comedia y me divierte mucho, porque requiere de un juego corporal y de una rapidez mental. Estoy feliz de hacer una abuela tan divertida”. — Patricia Reyes Spíndola

Patricia Reyes Spíndola resalta una de las mayores fortalezas de la mujer que interpreta, que muestra que a los 70 años no se acaba la vida.

“Muchos dicen que a los 70 años ya no tienes deseos de nada. Justamente, mi personaje, que vive su otoño, pues le cae la primavera todos los jueves (risas). Ella tiene esos deseos de juventud que no le ponen a las señoras de 70 años. Creo que es un personajes muy mexicano, también tenemos el elemento de la lucha libre”, comentó.

Está libre tiene en su historia esa mezcla de comedia con tragedia, “la intención es conocer varios relatos que se dan dentro del vehículo. La gran tragedia de Concepción es la desaparición de su hijo, el Alcalde asesino, un luchador que lo perdió todo en una pelea, pero de premio le dejó a Chuy”.

Historias de taxis

Al preguntarle a Patricia Reyes Spíndola que suele platicar con los taxistas, ella respondió, “siempre hablo mucho con los taxistas, aunque tomo pocos. Creo que el taxi es un elemento muy mexicano, porque tenemos esa relación al subir al vehículo y conectar de alguna manera. Cuando subo hablo de política con ellos, eso me divierte y hablo de política”.

Está libre, a detalle

Elenco: Ricardo Polanco, Patricia Reyes Spíndola e Italivi Orozco. Obra escrita, producida y dirigida por Álvaro Curiel.

Invitados: Mónica Huarte, Bárbara Torres, Laura Zapata, Sylvia Psquel, Leticia Perdigón, René Casados, Anabel Ferreira, Lupita Sandoval, Kimberly, Joaquín Cosío, Sebastián Rulli, entre otros invitados en cada programa.

¿Cuándo se estrena Está libre?

5 de octubre a las 23:00 horas será el estreno por Las Estrellas: 12 capítulos de media hora.

