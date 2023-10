Nodal reveló el bonito nombre de su hija con Cazzu con un collar ¡Y nadie se dio cuenta!

El pasado 14 de septiembre, Christian Nodal, cumplió su sueño de convertirse en padre de su primera hija a los 24 años, junto a su novia de poco más de un año, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida por su nombre artístico ‘Cazzu’ de 29 años.

Desde el anuncio de su llegada a mediados de abril, el cantante de regional mexicano, reveló información de más sobre el nacimiento de su bebé, el primero de ellos, es que se trataría de una niña la que la pareja estaría esperando, después, adelantó el día en que por fin se le podría llamar ‘padre’.

Christian Nodal y Cazzu reciben a su primera Bebé Instagram: @dreskatz (Instagram: @dreskatz)

“Ya pasó una etapa muy mía. Siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran... Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”. Comentó Nodal al programa ‘Lo Sé Todo, Colombia’.

Ella se convirtió en el motivo por el que se sometería a un doloroso y costoso procediemiento para remover los tatuajes de su rostro podría alcanzar un valor aproximado de cinco mil dólares.

Pero tal parece que Nodal sigue revelando información sobre su bebé, y él habría sido el móvil para que los usuarios y medios por fin conocieran el nombre de su hija ¿Cuál es?

¿Cómo se llama la bebé de Christian Nodal y Cazzu?

Fue la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, mejor conocida por su cuenta de Instagram ‘Chamonic3′ quien notó el detalle en una de las tantas joyas que presume Christian Nodal a través de sus redes sociales, especulando que una de ellas podría tener el nombre de la hija del cantante de ‘No Te Contaron Mal’.

Martínez, aseguró que la cadena que había comenzado a utilizar Nodal, se la puso en el momento en el que la bebé nació, por lo que las pistas cada vez son más claras, aunque como bien menciona, habría que esperar a que el tiempo lo confirme.

“Nodal y Cazzu junto al doctor que atendió el parto de ella , aún ellos no han compartido ni fotos ni el nombre de la bebé, pero me dicen que el nombre de la niña sería ‘ÍNTI’ que significa ‘Sol’y él trae una cadena con esa palabra desde casi que recién nació la bebé”.

¿Qué significa ‘Ínti’ el supuesto nombre de la bebé de Nodal?

El collar con la palabra ‘íNTI’ Christian Nodal lo ha portado con orgullo desde hace algunos conciertos atrás.

Christian Nodal Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Su origen proviene de los pueblos andinos de América del Sur, y es una palabra que significa ‘Sol’ y también puede derivar de ‘Aymara’ que significa ‘luz’. Etimológicamente, se comprende como ‘Rayo de Luz’ y hasta puede asociarse con el término ‘Audaz’. También se relaciona con la luz, el calor y el poder.