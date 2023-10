“¡Fui tan infeliz!”: Victoria Beckham habló por primera vez de la ‘infidelidad’ de su esposo

Con más de dos décadas juntos y tiernos mensajes de amor que mantienen la llama del amor encendido, es difícil creer que David y Victoria Beckham estén separados, o siquiera, que hubiera un momento donde la ‘Spice Girl’ se sintiera infeliz en su matrimonio, al menos hasta ahora que la también diseñadora se sinceró sobre la etapa más oscura de su vida.

La cantante se sinceró sobre la crisis de su matrimonio durante una entrevista que forma parte de su documental/miniserie de Netflix, titulada, ‘Beckham’ que se estrenó el día de hoy, donde se narra la historia del famoso futbolista originario de Reino Unido.

David y Victoria Beckham Cortesía Netflix (Photo by StillMoving.Net for Netflix/Photo by StillMoving.Net for Netflix)

El matrimonio, que parecía ser perfecto, terminó teniendo turbulencias a principios de los 2000 y por fin, Victoria Beckham, se sinceró sobre el episodio más difícil de su vida, cuando se rumoró una supuesta infidelidad por parte de su esposo con la española/neerlandesa Rebecca Loos quien actualmente tiene 46 años.

Son cuatro capítulos, en los que se exponen los momentos más íntimos de la pareja, el escándalo de España y el ajo, los problemas de salud mental de David Beckham y su trastorno obsesivo-compulsivo así como su historia de amor, cómo se conocieron y cómo es su relación hoy en día, hasta llegar a su crisis en 2003.

También te podría interesar: Victoria y David Beckham como dos adolescentes: celebran su aniversario con una foto de hace 24 años

El infierno de Victoria Beckham

Durante los capítulos tres y cuatro, aunque no es mencionado el nombre de Rebecca Loos, sin duda tintinea en el aire, y es una de las cosas a las que Victoria Beckham hace referencia sobre el momento al que definió como un infierno, la estancia de su esposo en España tras ser fichado en 2003 por el Real Madrid.

Fueron cuatro largos años para la cantante de ‘Wannabe’ los que tuvo que enfrentar hasta lograr sus sueños. Pero ese periodo de tiempo, provocó que fricciones, desencuentros y un rumor de infidelidad en la pareja que llevaba casada desde el 4 de julio 1999, con una historia de amor que parecía única y parte del destino.

David y Victoria Beckham Cortesía Netflix (Cortesía Netflix)

La empresaria, de 49 años, relató cómo es que la prensa española, habría sacado de contexto su ausencia en ese país desde el fichaje de su esposo, revelando que, el verdadero motivo de que no se mudara es que, la decisión la había tomado desprevenida.

“¿Cómo que a España? No tenemos casa, no tenemos colegio para los niños, ¿pero qué dices?” y continuó: “En una entrevista que concedí a una revista decían que no me gustaba España porque olía a ajo, yo nunca dije eso. La prensa decía todo el tiempo que odiaba España u odiaba Madrid, pero no era por España. Teníamos que pensar en la familia. Todo lo sacaron de contexto o directamente se lo inventaron”.

Victoria Beckham habla por primera vez de la ‘infidelidad’ de David Beckham

Fue entonces que la crisis comenzó, David estaba lejos de su familia, quienes lo visitaban solo los fines de semana, y a esto se sumaba su ‘soledad’ que provocaba una serie de enfados y pleitos entre él y Victoria Beckham fue entonces que los titulares de diferentes periódicos revelaron lo peor

¿Quién es la mujer que acompaña a David Beckham? ¿Tenía un ‘romance secreto’? El futbolista fue captado con su asistente personal en Madrid, aunque en ningún momento se menciona la palabra ‘infidelidad’, más bien se define como una “historia horrible difícil de aguantar”.

“Fue el periodo más duro de nuestra relación porque parecía que el mundo estaba en nuestra contra y esa es la cuestión estábamos el uno contra el otro, si te soy completamente sincera” Confesó Victoria y añadió: “No te haces una idea de lo duro que fue y de cómo me afectó”.

El infierno de Victoria terminó finalmente en 2007; sin embargo, cuando le cuestionaron si se sentía ‘resentida’ con el futbolista, ella contestó: “Si soy totalmente honesta, sí. Fui lo más infeliz que he sido en mi vida. No es que me sintiera ignorada porque fue yo quien elegí no exteriorizar mis sentimientos porque era consciente de la concentración que mi marido necesitaba”.